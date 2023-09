No es acertado decir que Perú cayó ante Brasil porque no pateó al arco. La derrota de la bicolor fue consecuencia de una desatención propia al momento de defender el córner. Pero lo que sí es un hecho, además del resultado, es la falta de atrevimiento para buscar la portería contraria. En 180′, el equipo de Juan Reynoso no estuvo ni cerca de ese bendito gol. Hicimos cero remates al arco contra Paraguay y Brasil, y esa cifra genera alarma porque parece convertirse en una constante de nuestro juego en estos últimos tiempos, en una especie de efecto secundario por centrar los esfuerzos en marcar bien.

La preocupación es evidente porque hoy la distancia hacia el arco opuesto .es el infinito. Así, sin tener ocasiones con peligro de gol, es difícil competir en las Eliminatorias. Esa es una conclusión del arranque de la bicolor en este certamen y Reynoso lo sabe, pero no lo acepta. En conferencia de prensa le preguntaron sobre la escasa producción ofensiva de Perú y el ‘Cabezón’ fue directo al grano: “Es tu opinión, pero no la comparto”, atinó a decir, reafirmando su fe en la idea de juego que propone. Y no está mal, porque ese pensamiento hizo que Perú mejore defensivamente; no obstante, también urge dar el siguiente paso y ese es fortalecer el juego ofensivo de la bicolor, sobre todo cuando la regla básica del fútbol es que gana quien hace los goles.

El desafío, entonces, está en construir de mitad de cancha hacia arriba. De atreverse mucho más y optar por el pase hacia adelante en lugar de pasar el balón hacia atrás. Reynoso tiene futbolistas para hacerlo, pero hace falta que ellos estén en su mejor versión física y mental. La primera fecha doble se jugó con lo mejor que tuvimos a disposición, con un Paolo Guerrero entrando a sus 40 años y peleando solo entre los zagueros; con un André Carrillo cuyo presente le alcanza para cumplir la función de conductor en lugar de desbordar por la banda derecha; o con un Marcos López que se siente más lateral izquierdo que extremo por esa zona. En la carencia de opciones, hay que hacer un acto de magia como lo hizo Gareca en su momento. Y Reynoso tiene condiciones para llevarlo a cabo.

Un Perú sin ataque es un Perú que agoniza. No nos alcanza para dar pelea en las Eliminatorias ni ilusionarnos con el Mundial si no somos capaces de generar el gol. Que la pelota ingrese a la red contraria no se busca, se construye. Es una consecuencia de una propuesta de juego que funciona y hacia eso apunta el trabajo de Reynoso. Ante Chile y Argentina, los rivales de la jornada 3 y 4 a disputarse en octubre, ese problema debería acabar. La bicolor tiene argumentos para lograrlo e incluso sumará jugadores que no pudieron estar ante Paraguay y Brasil. El gol no tiene que ser un reto para la selección, sino un aliado en el que se puede confiar.

