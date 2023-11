Ante este panorama, el ‘Cabezón’ no tiene margen de error, por lo que deberá alinear a su mejor once en el campo de juego del estadio Hernando Siles de La Paz. Considerando a los 31 convocados para la fecha doble, Depor Data analizó y formó una alineación que esté en condiciones de competir contra el elenco boliviano y asegurarse los tres puntos en disputa.

Para la elección del mejor once de la ‘Blanquirroja’, se tomaron en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se evaluó el rendimiento y los minutos jugados durante el último periodo en condiciones de altura. Además, se consideró el desempeño del equipo en encuentros anteriores disputados en condiciones geográficas similares, ya sea en Quito o La Paz , durante las Eliminatorias. En tercer lugar, se basó en el rendimiento físico. Con base en estos criterios, se conformó un once que combina la experiencia de jugadores consolidados con algunas nuevas caras que se han unido a la bicolor para este proceso.

El mejor once de Perú para dar el batacazo contra Bolivia en La Paz. (Imagen: LineUp11)

Pedro Gallese

Con el arquero de Orlando City, contamos con seguridad bajo todas las condiciones climáticas. Siempre ha demostrado estar a la altura. Sus más de diez temporadas jugando tanto en Perú como en México le han brindado la experiencia necesaria para participar en torneos disputados en altitud. El ‘Pulpo’ comprende la trayectoria y el comportamiento del balón a diferentes niveles sobre el nivel del mar. En su última actuación en La Paz, el ‘Pulpo’ salvó al equipo peruano en más de una ocasión con atajadas que podrían haber sido determinantes para lograr la clasificación, de no ser por el resultado adverso.

Luis Advíncula

No cabe duda de que la capacidad aeróbica del jugador de Boca Juniors es una de las mejores dentro del actual plantel de la bicolor. Aunque en el torneo argentino no existan ciudades de gran altitud, ‘Bolt’ ha participado en encuentros por encima del nivel del mar e incluso en el mismo escenario donde Perú y Bolivia se enfrentarán este jueves. El año pasado, Advíncula disputó los 90 minutos del enfrentamiento por la Copa Libertadores ante Always Ready, destacándose como uno de los jugadores más destacados del equipo azul y oro. Además, es digno de mencionar que marcó uno de los goles más impresionantes de su carrera en Ayacucho. Su memoria física es óptima.

Carlos Zambrano

Tal vez sea uno de los jugadores de esta lista que tiene menos experiencia jugando a gran altura. Sobre todo porque la mayor parte de su carrera la desarrolló en lugares de elevada altitud. No obstante, una de las pruebas más difíciles que le tocó afrontar fue en La Paz la temporada anterior cuando aún jugaba en Boca Juniors. Al igual que Luis Advíncula, el ‘León’ completó todo el juego frente a Always Ready por la Copa Libertadores. Pese a no tener una gran condición física, su excelente lectura del juego le facilitó contrarrestar los ataques del equipo altiplánico.

Carlos Zambrano vs. Always Ready (La Paz)

Estadística Registro Minutos 90 Despejes 4 Tiros bloqueados 3 Pases precisos 19/22 (86%) Pases largos (precisos) 4 (6)

Luis Abram

Es la mejor opción para acompañar a Carlos Zambrano en la zaga central. La razón es que durante las dos últimas temporadas, jugó en México representando al Cruz Azul, equipo que tiene su sede en la Ciudad de México, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar. Disputó más de 25 encuentros, al menos, en esa altitud. Además, Luis Abram también participó en partidos con Vélez Sarsfield en Quito por la Copa Libertadores (contra Liga de Quito y Aucas). Sin contar los cuatro torneos en los que estuvo en Perú, donde siempre se juega al menos tres veces al año en la sierra de nuestro país.

Luis Abram jugó en Cruz Azul, equipo que milita sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar . (Foto: Imago 7)

Marcos López

Su experiencia más reciente la vivió en las Eliminatorias Qatar 2022 en La Paz. El lateral izquierdo fue una de las sorpresas en la alineación de Ricardo Gareca para el enfrentamiento con Bolivia y no defraudó la confianza de su entrenador. Aunque no jugaba en altitud desde hace unos años, su capacidad física y la jerarquía ganada en Estados Unidos lo posicionaron como uno de los mejores futbolistas de Perú aquella tarde en el coloso boliviano.

Marcos López vs. Bolivia (La Paz)

Estadística Registro Minutos 90 Despejes 3 Duelos ganados 4 (5) Pases precisos 23/26 (88%) Pases largos (precisos) 2 (3)

Pedro Aquino

Uno de los nombres más consolidados no solo por su vasta experiencia en altitud, dado que juega en México desde 2017, sino también por el excelente momento que atraviesa en Santos Laguna. Ha participado en 14 encuentros, siendo titular en 11 de ellos y manteniendo un promedio de más de una hora por juego. Conoce bien lo que implica jugar en La Paz, habiendo tenido esa experiencia en dos ocasiones durante las Eliminatorias Sudamericanas. Además, la ‘Roca’ debutó oficialmente en suelo paceño durante las clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

Registros de Pedro Aquino en la temporada 2023

Estadística Registro PJ 14 Titular 11 Pases precisos 84% Intercepciones por partido 0.9 Balones recuperados por partido 6.4

Yoshimar Yotún

No cabe duda de que el jugador de Sporting Cristal debe estar presente en La Paz. Las razones se fundamentan en las seis actuaciones que tuvo este año con los celestes jugando a gran altitud. Mostró una gran consistencia y destacó especialmente contra The Strongest en territorio altiplánico. En ese enfrentamiento, ‘Yoshi’ fue el artifice del gol del triunfo celeste, proporcionando un exquisito pase a Washington Corozo. Además, hizo valer su experiencia para aportar calma y espacio al equipo rimense. Es un veterano conocedor de este tipo de partidos, comprende cómo deben jugarse y sabe imponerse en ellos.

Partido de Yoshimar Yotún en altura - 2024

Rival Ciudad Altura Puntaje Cienciano Cusco 3.399 m.s.n.m 6.8 Cusco FC Cusco 3.399 m.s.n.m 8.5 ADT Tarma 3.053 m.s.n.m 7.2 The Strongest La Paz 3.640 m.s.n.m 7.7 Melgar Arequipa 2.335 m.s.n.m 6.9 UTC Cajamarca 2.750 m.s.n.m 6.9

Piero Quispe

La joya de Universitario no solo fue protagonista de los cremas en terrenos llanos, sino que también exhibió todas sus credenciales jugando en ciudades a gran altitud. Disputó en total ocho encuentros bajo estas condiciones geográficas, que son característicos de nuestro torneo. El duelo donde marcó notables diferencias tuvo lugar contra Cusco FC, el cual terminó definiendo la suerte de los merengues para ganar el Clausura y posteriormente el título nacional. Aquella noche, el ‘Enano’ no mostró esfuerzos en correr, driblar rivales y rematar al arco.

Partido de Piero Quispe en altura - 2024

Rival Ciudad Altura Puntaje Cusco FC Cusco 3.399 m.s.n.m 8.0 Melgar Arequipa 2.335 m.s.n.m 5.9 ADT Tarma 3.053 m.s.n.m 6.7 UTC Cajamarca 2.750 m.s.n.m 6.5 Sport Huancayo Huancayo 3.259 m.s.n.m 6.9 Binacional Cusco 3.399 m.s.n.m 6.4 Cienciano Cusco 3.399 m.s.n.m 6.3 Deportivo Garcilaso Cusco 3.399 m.s.n.m 6.4

Edison Flores

El ‘Orejas’ es un jugador que sabe desenvolverse en altitud. Viene de destacarse en un partido en Cusco, demostrando que, a pesar de estar al 100% físicamente, logró completar los 90 minutos del encuentro ante Cusco FC. Además, es relevante recordar que el referente crema ya tiene experiencia marcando goles importantes en altitud, como lo hizo en contra Ecuador Quito durante las Eliminatorias 2018.

Edison Flores vs. Cusco FC

Estadística Registro Minutos 90 Disparos totales 3 Pases claves 2 Duelos terrestres ganados 6 (8)

Joao Grimaldo

Dentro de la destacada campaña del extremo de Sporting Cristal, no desentonó en los duelos disputados en altitud. Uno de sus mejores momentos se dio en el enfrentamiento contra Melgar en Arequipa. En ese partido, el extremo celeste tuvo su actuación más destacada sobre el nivel del mar, marcando su primer gol en esas condiciones geográficas. Es relevante señalar que Joao Grimaldo ya tiene experiencia en ganar en La Paz, lo logró con Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

Rival Ciudad Altura Puntaje Cienciano Cusco 3.399 m.s.n.m 6.6 Cusco FC Cusco 3.399 m.s.n.m 6.3 ADT Tarma 3.053 m.s.n.m 6.8 The Strongest La Paz 3.640 m.s.n.m 6.6 Sport Huancayo Huancayo 3.259 m.s.n.m 6.8 Melgar Arequipa 2.335 m.s.n.m 7.6 UTC Cajamarca 2.750 m.s.n.m 6.7 Deportivo Garcilaso Cusco 3.399 m.s.n.m 6.3

Paolo Guerrero

Es llamado a ser el ‘9′ por dos razones fundamentales. En primer lugar, pertenece a Liga de Quito, equipo que juega a una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar. Bajo estas condiciones, Paolo Guerrero ha marcado cuatro goles en diez partidos con el nuevo monarca de la Copa Sudamericana. Está completamente aclimatado para jugar en altitud, y el partido en La Paz podría ser aquel que marque su reencuentro con el gol en la Selección Peruana.

Paolo Guerrero es figura de Liga de Quito (Foto: EFE)









