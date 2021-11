Antes de llegar a la Selección Peruana, Ricardo Gareca tuvo un paso por Universitario de Deportes, donde ganó el Torneo Apertura del 2008, aunque no pudo jugar la final de ese año porque no quedó entre los siete primeros del Torneo Clausura. Sin embargo, entró en la consideración para ser el nuevo técnico de Vélez Sarsfield, club donde había militado como futbolista.

Durante sus cinco años en Vélez, Ricardo Gareca dirigió a muchos jugadores que luego destacarían en otros equipos, uno de ellos el delantero argentino Lucas Pratto, quien hoy está de vuelta en el equipo de Liniers, tras su corto paso por los Países Bajos.

En entrevista a TyC Sports, el delantero indicó que el actual técnico de la Selección Peruana fue el mejor técnico que lo dirigió: “Marcelo Gallardo es el mejor estratega, pero si tengo que elegir un entrenador en mi carrera, me quedo con Ricardo Gareca”.

Pratto estuvo en River Plate durante la era Marcelo Gallardo, en lo que para muchos es la mejor etapa de la historia del club. Pese a ganar la Copa Libertadores 2018 venciendo a Boca Juniors en la final, y él siendo pieza fundamental en el partido de ida en la Bombonera, Pratto eligió a Gareca.

Aunque ganó más notoriedad internacional en River, Pratto confesó tenerle más cariño a Vélez: “Hoy, más allá del cariño que tengo por River, soy más hincha de Vélez. Atlético Mineiro y Gimnasia me abrieron las puertas apenas me lesioné. Me incliné por venir por cómo me tratan. Sé que hoy significo algo más para los chicos”.

Lucas ya debutó con camiseta de Vélez Sarsfield. Ingresó en el segundo tiempo en la derrota de su equipo por 2-1 ante Banfield. En Argentina, Lucas también jugó por Tigre, Boca Juniors y Unión.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR