Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) están en la búsqueda de un nuevo comando técnico, luego de que las negociaciones con Ricardo Gareca no se llegaron a concretar. Si bien no hay un candidato oficial a la vista, entre los nombres figura el de Sebastián Beccacece, actual técnico del club Defensa y Justicia. ¿Qué dicen en la institución al respecto?

En una reciente entrevista que tuvo José Lemme, presidente del elenco argentino, indicó a Infobae que no están al tanto de que el DT esté en la mira de la Federación Peruana de Fútbol, aunque el último en decidir será el propio estratega argentino si viste o no el buzo de la Selección Peruana.

“La verdad que no tengo la menor idea y no sé nada. Es una decisión de él y nosotros ahí no tenemos injerencia. Es una decisión pura y exclusiva del profesor Sebastián Beccacece”, dijo Lemme sobre la posibilidad de que llegue el DT a la Selección Peruana. Por el momento, el estratega tiene contrato con el club, pero dependerá si decide continuar o no.

Juan Reynoso también está en la mira

Entre los candidatos a ponerse el buzo de la Selección Peruana destaca el nombre de Juan Máximo Reynoso. Como jugador, el ‘Cabezón’ defendió a la bicolor portando la cinta de capitán y como entrenador ha desarrollado su carrera en Perú y México.

Luego de una carrera de 18 años como futbolista profesional, Juan Reynoso inició en el 2007 su etapa como entrenador. Primero empezó como asistente técnico en Necaxa hasta el 2006 para regresar al Perú. El 2007 dirigió al club coronel Bolognesi de Tacna. En su primera experiencia como entrenador, logró el título del Torneo Clausura y clasificó para la Copa Libertadores del 2008. Un año después, fue campeón con Universitario.

El 2018, Reynoso integró el comando técnico del Puebla de México, donde trabajó hasta mediados del 2019 para regresar al Perú y firmar por el Club Real Garcilaso. Luego de unos meses, renunció al cuadro cusqueño para asumir la dirección técnica del Puebla. En México realizó una buena campaña clasificando a la Liguilla Final, fichando luego por Cruz Azul, club al que lo llevó a ser campeón después de más de tres décadas.





