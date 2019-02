Qatar es el objetivo, la columna del Director

Hace bien Ricardo Gareca en precisar que la Copa América es importante, pero que el gran objetivo es clasificar a Qatar 2022. Por supuesto que el torneo continental es atractivo, una verdadera fiesta del fútbol, pero ir una Copa del Mundo no tiene punto de comparación. Que le cuenten a otro esa historia. Nosotros, que durante 36 años tuvimos que resignarnos a ver los mundiales por televisión, sabemos bien de lo que hablamos.

En este vertiginoso mundo del fútbol, donde todos tienen algo que opinar, es clave que el responsable de la selección tenga siempre claras sus prioridades. Que no pierda de vista el bosque por estar mirando un árbol. Porque el gran logro del ‘Tigre’ con Perú está en la clasificación a Rusia 2018 y no en el tercer puesto de la Copa América 2015, que también le agradecemos.

Recordemos cuánto nos costó llegar a Rusia 2018. Fue una tarea titánica, en la que no faltaron momentos de flaqueza y más de una vez estuvimos a punto de tirar la toalla. Pero resistimos y supimos hacernos fuertes. Con un equipo justito, sin estrellas, pero serio y determinado a alcanzar las metas trazadas por el ‘Tigre’.

Llegar a Qatar tampoco será fácil. Seamos realistas. La realidad de nuestro fútbol no ha cambiado. Todavía no vemos futbolistas peruanos jugando en los mejores equipos de Europa y no existen razones para creer que con la nueva Liga 1 mejorará el nivel de competencia de los clubes que alimentan a la selección.

Lo que viene será cuesta arriba, que nadie lo dude. Pero ya demostramos que cuando dejamos atrás nuestras diferencias y pateamos todos hacia el mismo arco, nada es imposible.