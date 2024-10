El camino hacia la fecha doble de octubre viene siendo complicado para la Selección Peruana. Si bien el equipo ya lleva una semana entrenando en la Videna, con los del medio local, ya ha sufrido dos duros golpes: las bajas de Gianluca Lapadula y Renato Tapia. Dos pilares en la pizarra de Jorge Fossati, sobre todo ‘Lapa’ en medio de una alarmante realidad: solo tenemos dos goles en las Eliminatorias 2026 y ninguno por obra de nuestros delanteros (Yotún y Callens). Su baja obliga al ‘Nono’ a ver más opciones en ataque y buscar un compañero para Alex Valera, el otro ‘9′ ante Uruguay y Brasil.

El delantero de Universitario se ganó la confianza de Fossati y venía siendo utilizado como compañero de Lapadula, fue titular en septiembre ante Colombia y Ecuador, eso sí con una mejor presentación en Lima que en Quito. Más allá de eso, Valera empezaba a entenderse con el ‘Bambino’; sin embargo, esta sociedad quedó descartada por una dolencia abdominal de ‘Lapa’ y el DT uruguayo tiene en su cabeza diferentes opciones para comandar su 3-5-2 de cara al arco rival.

El ‘Nono’ tiene un par de alternativas, según su lista de convocados: intentar recrear lo de la ‘U’ este año con Valera y Flores o con el ‘Tunche’ Rivera. Apostar por un ataque más movedizo y vertiginoso junto con Bryan Reyan o probar con Luis Ramos de acompañante. En Depor hicimos un análisis sobre estas posibles sociedades y la visión de dos periodistas que cubren el día a día de la ‘sele’.

Las alternativas de Fossati

Valera-Flores

Esta es la dupla de ataque que tiene más probabilidades de arrancar ante Uruguay tras la baja de Lapadula. Más allá de que ‘Orejas’ ha jugado en los entrenamientos como carrilero por izquierda y hasta de interior, es una clara opción en ataque. Flores es de los pocos que se atreve a rematar, ya sea dentro o fuera del área, y conoce de sobra a Valera, los dos juegan de titulares en Universitario (esta temporada han arrancado los dos en 20 juegos con los cremas). Además, Fossati los ha tenido a ambos en la misma función la campaña pasada en Ate.

Y aunque ya tienen tiempo jugando juntos, el principal reto y obstáculo es que en la ‘era Fossati’ con la selección no han estado en el ataque al mismo tiempo, por lo que no se les ha podido ver ante rivales de mayor jerarquía. La distancia es amplia entre equipos de la Liga 1 y selecciones sudamericanas por Eliminatorias, ponerlos ante Uruguay -con la necesidad de sumar de a tres sí o sí- sería una apuesta a considerar.

Valera-Rivera

Es otra dupla con sello crema que podría perfilarse para la fecha doble de octubre. Eso sí, a diferencia de la sociedad con Flores, José Rivera ha sido mayormente reemplazo de Alex Valera en Universitario; no obstante, sí saben jugar juntos: han sido compañeros en tres ocasiones arrancado de titular esta temporada en Ate. La movilidad del ‘Tuche’ le daría cierto respiro a ‘Vale’ para enfocarse en presionar la salida de los zagueros; mientras su compañero gravita por todo el ataque.

Sin embargo, la principal traba es que llevan pocos partidos jugando juntos y ante rivales de jerarquía. Además, sin Lapadula, y con ‘Tunche’ de titular no quedarían muchas opciones para recambio según transcurra el partido. Asimismo, son dos delanteros con pocos goles aún en la selección (Valera tiene tres, Rivera aún no convierte) y cargarían con la responsabilidad de la poca efectividad de la ‘Bicolor’.

Valera-Reyna

Tener de acompañante a Bryan Reyna le daría otra función a Valera. Alex suele ser ese ‘9′ movedizo, que busca desplazarse por los lados. Con el ‘Picante’ de socio, tomaría el rol de delantero centro, enfocado más en el área para recibir los balones, los centros y presionar la salida. El habilidoso jugador de Belgrano sería quien rompa líneas, busque habilitar a su compañero e intente llevarse a los rivales.

La fórmula parece tentadora, pero la contra es que Fossati no ha estado usando mucho a Bryan Reyna, por si fuera poco los minutos que ha tenido no ha lucido sus virtudes. La fecha doble pasada solo jugó 9′ ante Colombia; frente a Ecuador, el DT priorizó a Ormeño por encima del de Belgrano, lo que da cuentas de que no lo tiene mucho en consideración, al menos como atacante, pueda que lo vea más como carrilero.

Valera-Ramos

Es la dupla menos probable, pero que incluso podría funcionar, pues poco se habla de ella, y podría ser el factor sorpresa para la ‘Celeste’ de Marcelo Bielsa. Luis Ramos fue convocado hace un par de días a la ‘sele’ en reemplazo de Lapadula y lleva unos cuantos entrenamientos con el equipo, siendo su primera experiencia en la Videna. El centrodelantero de Cusco FC es un ‘9′ más de área y podría tener las mismas funciones que ‘Lapa’, para hacer que Valera juegue con mayor naturalidad arriba, como lo hizo la fecha de septiembre.

El gran obstáculo es que no han jugado juntos, salvo estos días en la Videna, y podría ser un misterio si llegan a entenderse en el frente de ataque, sobre todo en un partido tan crucial como ante Uruguay. Otro tema es que Ramos, de 24 años, suele jugar solo en el ataque; en Cusco FC, Miguel Rondelli suele alinear un 4-2-3-1 y un 4-3-3, lo que hace que el trujillano juegue sin compañía, a diferencia de Valera, ya adaptado a la sociedad dentro del área.

La visión de dos periodistas

Depor conversó con dos periodistas que cubren el día a día de la ‘Bicolor’, Fernando Egúsquiza de Latina TV y Jason Sánchez de ATV. Los dos colegas reafirman la idea de que la dupla Alex Valera-Edison Flores parte con ventaja sobre el resto de opciones al conocerse ya tiempo. “Creo que por experiencia y conocimiento, debido a que ya han jugado juntos en el ataque, veo a Valera junto a Flores ante Uruguay”, dijo el primero.

“Lo positivo es que son dos jugadores que se conocen muy bien y conocen lo que quiere Fossati en ataque. Lo negativo, quizás, pueda ser que mientras Uruguay trae futbolistas del primer mundo del fútbol (ligas europeas) nosotros tenemos que echar de jugadores del medio local, porque no nos queda otra. Llegamos a esta situación porque no nos preparamos para esto y hoy competimos en Eliminatorias con lo que tenemos”, reflexionó Egúsquiza Peralta.

En esa misma línea, Jason Sánchez respaldó la dupla Valera-Flores, pues ambos conocen sus funciones en el 3-5-2. ”Me parece que la dupla más probable para el ataque peruano es la de Valera-Flores. Ambos son el dúo ofensivo de Universitario, juegan bajo un sistema de juego similar al de la Selección y se conocen a la perfección. Flores es capaz de salir del área, de involucrarse en la generación de juego y no solo ser un definidor sino un asistidor para su compañero. Mientras Valera será el encargado de intentar ganar el primer balón, de friccionar y sobre todo estar siempre en el área para poder recibir la pelota”, señaló el periodista de ATV.

Eso sí, Sánchez tampoco descartó las demás variantes con ‘Tunche’ Rivera y Bryan Reyna. “Además de un definidor [Valera], tienen a delanteros que pueden involucrarse en la generación de juego, conectarse con los volantes interiores o los carrileros, cuentan con desequilibrio y velocidad. El aspecto en contra sería que no todos llegan en su mejor momento futbolístico con sus clubes”, añadió.

Mientras que la sociedad Valera-Ramos podría no arrancar, pero darse según el transcurso del partido. “Sería una dupla que te puede aportar mucho desde el juego aéreo ofensivo y defensivo, la fricción, la presión. Sin embargo, sin aún haberlos visto juntos y analizando en base a sus características, parece que sería una dupla con poca inventiva y desequilibrio, que sí podrían generar si Valera o Ramos hacen dupla con otros delanteros presentes en esta convocatoria”, apuntó el periodista.





