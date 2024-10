Piero Quispe vive un presente sorprendente en México. El volante mantiene cautivada a la afición de los Pumas UNAM en cada fecha con su gran juego, característico del fútbol de barrio. Ese freno, toque al ras, levantar la cabeza antes de un disparo y uno que otro ‘chocolate’ nos invitan a detenernos un momento y observar cómo la pelota rueda feliz. Este último sábado no fue la excepción, luego de que los ‘Felinos’ se enfrentaran a Toluca por la jornada 11 del Apertura de la Liga MX, donde el futbolista, a pesar del empate de su equipo, se llevó nuevamente los aplausos por su gran rendimiento en el campo, obteniendo nuevos elogios y siendo comparado con un grande del fútbol.

En su sexto choque como titular, el exjugador de Universitario de Deportes volvió a ser uno de los más destacados del encuentro. Según Sofascore, Piero obtuvo una calificación de 7.3, siendo uno de los mejores. Jugó 76 minutos (en su lugar ingresó Ignacio Pussetto) y, en todo ese tiempo, realizó 55 toques y tuvo dos remates al arco, siendo el eje del ataque. Sin embargo, una de las características por las que más lo aplauden es su trabajo defensivo, logrando ganar 5 de 9 duelos disputados.

Pese a que Pumas empezó ganando rápidamente, el empate no tardó en llegar y, a pesar de los esfuerzos por mantener la racha de tres victorias consecutivas, el enfrentamiento terminó con un punto para cada equipo. No obstante, la afición no dejó de elogiar a Quispe por su gran desempeño en el campo y criticaron su sustitución, ya que consideraban que el peruano era el artífice del ataque.

Durante el transcurso del duelo, Piero generó cinco jugadas clave, lo que llevó a los fanáticos a compararlo con Alessandro Del Piero. “¿Cómo vas a sacar a Quispe cuando era el que estaba repartiendo todo el juego?”, escribió un usuario en ‘X’ (antes Twitter), mientras que otro lo apodó con el nombre del legendario ‘10′ italiano: “Alessandro del Piero Quispe”, destacando su gran despliegue ofensivo.

Es importante señalar que no es la primera vez que se le otorga este calificativo al ‘joya peruana’, ya que anteriormente ya lo habían comparado con el juego de las leyendas del fútbol. Asimismo, mencionaron: “Poco se habla de la faceta recuperadora de Piero, ¡jugadorazo!” y “Piero y 10 más”, elogiando el nivel del nacional, ya que consideran que su reconocimiento llegó porque ahora sí juega en la posición que le corresponde. “Siempre confié en Piero desde que llegó a Pumas, pero no lo ponían donde debía jugar”.

Después de este encuentro, Quispe viajará a Lima para unirse a los entrenamientos de la Blanquirroja en la Videna, bajo la dirección de Jorge Fossati. El exmediocampista de la ‘U’ buscará lograr la primera victoria con la Bicolor en las actuales Eliminatorias Sudamericanas y comenzar a sumar de a tres para salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones, donde actualmente solo tenemos 3 puntos.





Su convocatoria en la Selección Peruana

Para la próxima fecha doble de las Eliminatorias -frente a Uruguay y Brasil-, Piero Quispe figura nuevamente en la lista de convocados de la Selección Peruana. El volante, que ya demostró su talento tanto a nivel local como internacional, ya participó en la Copa América 2024, donde disputó dos de los tres partidos. A pesar de ser eliminado en fase de grupos, Quispe dejó una buena impresión con su capacidad para manejar los tiempos del juego y su inteligencia en el manejo del balón.

Además, bajo el mando de Fossati, fue incluido en el equipo que enfrentó a Ecuador a inicios de septiembre, en un partido donde mostró su versatilidad y solidez en el mediocampo. Su habilidad para adaptarse tanto en labores ofensivas como defensivas lo consolidan como una de las piezas importantes en el esquema del DT. Es importante recordar que su primera convocatoria al equipo nacional llegó en 2023, cuando Juan Reynoso era el entrenador. En esa oportunidad, Quispe hizo su debut oficial el 15 de noviembre en la derrota 2-0 ante Bolivia por las Eliminatorias.

A pesar del resultado adverso, el futbolista de 23 años aprovechó la oportunidad para mostrar su calidad en el campo. Posteriormente, volvió a tener minutos el 21 de noviembre en el empate 1-1 frente a Venezuela, partido en el que, a pesar de la paridad, se destacó por su precisión en los pases y su visión de juego. Su primer gol con la ‘Sele’ fue en un amistoso contra República Dominicana en el mes de marzo del 2024, donde marcó el tercer tanto del encuentro.

Piero Quispe (Pumas UNAM) - 1,80 millones de euros. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR