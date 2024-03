La era de Jorge Fossati al frente de la Selección Peruana comenzó con el pie derecho: dos victorias que sirven mucho en lo anímico (veníamos de no ganar hace siete partidos) y renuevan la ilusión del hincha. La ‘Bicolor’ no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1) en los dos amistosos programados de la fecha FIFA de marzo. Para el ‘Nono’, ambos encuentros fueron un banco de pruebas a fin de mostrar su 3-5-2 y los intérpretes de ese sistema. Tal fue la razón del cambio total del ‘11′ de un encuentro al otro, quería verlos a todos.

Ante Nicaragua, ‘golpeamos’ rápido con dos goles antes de los 15′ y, tras ello, manejamos la pelota la mayor parte del encuentro, sin muchas jugadas claras y una que otra individualidad. El siguiente partido, y con un ‘11′ diferente, las licencias del arquero rival nos otorgaron la ventaja ante los dominicanos, que en un inicio supuso un mayor reto. Dos amistosos en los que el ‘profe’ probó jugadores, vio el sistema y sacó conclusiones. A raíz de ello, en Depor analizamos la actuación de Perú para ver qué funcionó, qué falló y qué se debe seguir mejorando.

¿Qué funcionó?

Polo como carrilero

Durante toda su carrera, Andy Polo jugó por todo el frente de ataque, pero recién el año pasado parece haber encontrado su posición ideal. Fossati lo ubicó como carrilero derecho en Universitario y fue clave en el título 27. Ante Nicaragua, ‘Polito’ jugó en esa misma posición en el 3-5-2, siendo el mejor jugador del partido en Matute con dos asistencias. Su velocidad, llegada al área y sus centros fueron lo más destacado del encuentro, los cuales se hicieron extrañar ante República Dominicana.

Grimaldo como interior

Antes de verlo jugar, había muchas dudas sobre la ubicación de Joao Grimaldo con Fossati. En Cristal, era un extremo, pero en la pizarra del ‘Nonno’ no existía esa posición. Frente a Nicaragua, lo mandó como volante interior por izquierda y la apuesta le salió bien. ‘Grimaldinho’ fue otro de los destacados, rompiendo líneas, pegándose a la banda y entrando al área. Así convirtió el 1-0, pisando el ‘cajón grande’ tras centro de Polo.

Joao Grimaldo celebrando el 1-0 frente a Nicaragua. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Quispe de vuelta a los orígenes

La posición que hizo brillar a Piero Quispe y hacer que emigre al fútbol mexicano fue la de interior izquierdo con Jorge Fossati el año pasado. Y ante República Dominicana, el ‘Flaco’ lo volvió a poner ahí en su 3-5-2, para que distribuya el balón, quite pelotas y genere fútbol por esa zona. La ‘Joya’ se asoció cuando pudo con Edison Flores y buscó pisar el área. En una jugada junto con ‘Orejas’ llegó su gol, enganchando a un rival y definiendo cruzado.

‘Carta’ va por derecha

A lo largo de su paso por la ‘sele’, Wilder Cartagena había tenido una función más defensiva que ofensiva, pero con Fossati ha sido todo lo contrario. ‘Carta’ jugó los dos partidos como interior por derecha, cumpliendo un papel similar al que Martín Pérez Guedes desempeñó en Universitario con el ‘Flaco’ en el banquillo. El popular ‘Muchacha’ no solo era responsable de quitar pelotas, también avanzar con el balón en los pies, dar pases y asociarse con Polo ante Nicaragua, y con Advíncula ante República Dominicana.

Távara es el ‘ancla’

Otra de las apuestas de Fossati en el primer partido ante Nicaragua fue la inclusión de Martín Távara en el centro del mediocampo. El rimense se paró como ‘ancla’, cumpliendo la labor de marcar y ser el lanzador de pases, al fiel estilo de Rodrigo Ureña en la campaña pasada con el uruguayo. El sullanense filtraba los balones por arriba y cambiaba de frente, lo que da cuentas del perfil de volante central que busca el ‘Nonno’.





¿En qué falló?

Jugar sin ‘9′

Dentro de las novedades del ‘11′ ante República Dominicana, Fossati decidió cambiar a los atacantes. Si ante Nicaragua puso a dos hombres de área como Guerrero y Lapadula, en el Monumental colocó a Flores y Reyna, dos jugadores que no sienten completamente la posición de delantero. Apareció la figura de doble falso ‘9′, pero ninguno fue contundente. ‘Orejas’ era el que retrocedía más y el ‘Picante’, con su desequilibrio, se abría por las bandas, buscando ganar la posición, pero no lograron entrar al área. Al final, ninguno tuvo un remate al arco.

Variantes por derecha

En estos dos partidos, como interiores por derecha vimos a Wilder Cartagena y Sergio Peña. Si bien ‘Peñita’ marcó un gol ante los dominicanos, su rol en el campo no fue lo más destacado. El ‘10′ llegaba tarde a los contragolpes de los caribeños, no quitaba balones y tampoco se asoció bien con Advíncula. A diferencia de ‘Carta’, que cumplió una buena actuación ante Nicaragua, siendo un mixto completo y buscando sociedades con Polo. Lo que da cuenta de la falta de variantes en estos momentos por ese sector.





¿Qué se debe mejorar?

La línea de tres

Estos amistosos sirvieron para ver la famosa línea de tres de Fossati, una forma de defender con diferentes nombres en dos partidos. Ante Nicaragua, alinearon Araujo, Ascues y Callens; y frente a Dominicana lo hicieron Corzo, Santamaría y Abram. Ningún tridente fue totalmente sólido ni dio suficiente confianza. Los tres primeros dejaron su arco invicto junto a Cáceda y los otros tres no. La función de líbero (Ascues y Santamaría) es crucial en este esquema para salir jugando y aún no hay un nombre claro para esta posición. El ‘Patrón no estuvo seguro con el pase y con ‘Santa’ la pelota no pasó tanto por sus pies.

Jorge Fossati junto a Ascues y Noriega en el entrenamiento realizado este sábado 16 de marzo. (Fotos Jesús Saucedo/@photo.gec).

El carrilero por izquierda

Salvo Andy Polo, el resto de carrileros no tuvo su mejor actuación. Por derecha, Luis Advíncula desaprovechó su velocidad para ganar por la banda y no se le vio del todo cómodo por esa zona, como si aún le costara la posición a diferencia de ‘Polito’, quien ya está más habituado. Un problema mayor es la zona izquierda: tanto Miguel Trauco como Marcos López han dejado mucho que desear. El primero no hizo la banda ante Nicaragua y el segundo tuvo problemas en defensa ante Dominicana. Sonne, que ingresó en los dos partidos por cada lado, no tuvo tantos minutos para mostrar sus variantes.

Mejores sociedades

Otro tema a mejorar es el hecho de asociarse, de buscar la consecución de pases y las triangulaciones, salir jugando. En estos dos partidos, se ha visto más ‘chispazos’ individuales que jugadas colectivas, lo que con el tiempo debería mejorarse. La sociedad como Quispe-Flores en el 3-0 o Polo-Cartagena ante Nicaragua podrían seguir para ir buscando el juego de memoria, pensando en la Copa América.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO