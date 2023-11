La crisis de la selección peruana parece no solo pasar por decisiones técnicas o falta de idea de juego, sino también por bajos rendimientos individuales de quienes, hasta hace un tiempo, solían ser piezas indiscutibles y nombres de jerarquía dentro del once. Uno de ellos es André Carrillo, volante nacional que en los últimos encuentros de Eliminatorias luce un nivel de futbol irreconocible en comparación a aquel que fue el mejor peruano en el Mundial Rusia 2018 y que arrancó las Eliminatorias de Qatar 2022 con un triplete en dos partidos. Hoy, la ‘Culebra’, jugador de la segunda división de Arabia Saudita, no solo es opción suplente, sino que cumple otros roles y en ninguno convence.

Nuevas posiciones: Para nadie cabe duda que la mejor versión de André Carrillo fue entre las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el Mundial y parte de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. En ese entonces, se acostumbró a ver un Carrillo con mucha velocidad, explosión y, sobre todo, inventiva jugando sobre la banda derecha o izquierda gracias a su buen manejo del doble perfil . Sin embargo, en estas primeras cinco fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, apenas jugó un partido en dicha posición y solo fue titular en tres. Fue en el empate sin goles ante Paraguay que André Carrillo arrancó jugando como extremo izquierdo pero no mostró un buen nivel físico ni futbolístico que le terminó costando la sustitución en el entretiempo. Luego, en la derrota ante Brasil, Reynoso lo utilizó como doble punta junto a Paolo Guerrero y, si bien fue uno de sus partidos en los que apareció con chispazos, el físico pareció pasarle factura y fue sustituido por Raúl Ruidíaz en el minuto 78. En la derrota ante Chile, Carrillo fue suplente e ingresó en el minuto 68 por Christofer Gonzáles para ejercer su mismo rol: ser mediapunta detrás de Paolo Guerrero . En dicho encuentro, ya se vislumbraba que jugando por dentro, la ‘Culebra’ no tenía el mismo desequilibrio en la ‘blanquirroja’ y presentó un juego lento y de poca asociación que no convino al colectivo. Después, en el duelo ante Argentina, Reynoso nuevamente lo utilizó como doble punta junto a Paolo Guerrero y no funcionó . Terminó jugando con Bryan Reyna como acompañante y, al término del encuentro, quedó como único ‘9′ pero con una casi nula influencia en el ataque al punto de que se sumaba un nuevo partido sin remates al arco. Luego, ante Bolivia, la ‘Culebra’ se quedó en el banquillo de suplentes. Finalmente, en el último encuentro ante Venezuela, Reynoso optó por colocarlo como mediapunta o enganche al realizar su ingreso por Piero Quispe. Sin embargo, Carrillo terminó siendo uno de los jugadores más criticados por su falta de recorrido, poco ímpetu en la marca y, sobre todo, parecer desorientado en dicha posición que, aunque pareciera que le es extraña con la ‘blanquirroja’, no lo es en su club. Presente de Carrillo Cabe recordar que a mediados del presente año, André Carrillo dejó de ser jugador de Al Hilal, club al que pertenecía desde julio del 2018, para aceptar una millonaria oferta por Al Qadisiya de la segunda división de Arabia Saudita. Previo a su cambio de equipo, Carrillo ya había probado jugar en otras posiciones. Si bien al inicio se desempeñaba como extremo diestro o izquierdo en Al Hilal, terminó también jugado como volante de primera línea y volante creativo, aunque esto último con menor recurrencia. A lo largo de su paso con este club, llegó a su mejor nivel futbolístico en su carrera profesional y obtuvo nueve títulos: tres Ligas Profesionales Saudíes, dos Supercopas de Arabia Saudita, dos Ligas de Campeones de Asia y dos Copas del Rey. Una vez que partió a Al Qadisiya, en este nuevo club se le reacomodó como enganche y empezó a jugar detrás del delantero, la misma posición en la que Juan Reynoso se vio tentado a utilizarlo en partidos de estas Eliminatorias. Una posición en la que ha anotado un gol y, dentro de los pocos registros que se obtienen en tanto a su equipo, ha destacado como titular habitual. Sin embargo, con la selección peruana no ha podido rendir de manera óptima cuando le ha tocado estar en ese sector del campo. Números en Eliminatoria 2023 En los últimos partidos de Eliminatoria ante Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela, André Carrillo no ha tenido un buen desempeño en tanto a estadística y completó un total de 52 minutos por partido en promedio. No se vio su versión de extremo explosivo, veloz y de gambetas al que se solía conocer con la ‘blanquirroja’. De los cinco partidos, arrancó en tres. Apenas tuvo el 26% de duelos ganados, el 22% de regates, 13% de duelos aéreos, 40% de aciertos en balones largos y 50% de cruces acertados y 71% de pases precisos por partido. Por tanto, en tanto al uno contra uno, una de sus principales cualidades, no estuvo al mismo nivel. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Momento de hacer maletas: Juan Reynoso no seguirá al frente de la Selección Peruana

“No estamos acostumbrados a esto”: Callens analizó presente de Perú y su último lugar en la tabla

No va más: Melgar anunció la salida de Mariano Soso

Yoshimar Yotún: “Nosotros somos conscientes de lo que está pasando” VIDEO RECOMENDADO