Sin embargo, el estado físico, el rendimiento y el presente de algunos es muy cuestionable y ha quedado demostrado en la última fecha doble. La edad empieza a pesar y las decisiones en tema clubes también, lo que para muchos hinchas da cuenta de que el ciclo de varios parece haberse terminado. Zambrano, Guerrero, Carrillo son tres referentes que hoy en día son cuestionados. ¿Sus días en la ‘sele’ llegaron a su fin?

En septiembre del 2024 nos tocará recibir a Colombia en Lima por la séptima fecha de las Eliminatorias, muy probablemente con nuevo entrenador. Para entonces, por ejemplo, Paolo Guerrero estará cerca ya de los 41 años. ¿Podrá todavía jugar a buen nivel o al menos ser una pieza de recambio?

Los referentes

Paolo Guerrero

El capitán de la selección ha sido parte de todo el proceso de Juan Reynoso en estas Eliminatorias; sin embargo, no ha podido anotar ni generar peligro como en pasados procesos clasificatorios, más allá de su disparo desde lejos que terminó en el palo en Asunción. Para esta fecha doble, llegó más motivado que nunca al coronarse campeón de la Sudamericana con LDU y con seguidillas de goles.

No obstante, en la altura de La Paz, Reynoso no lo puso de arranque, pese a su recorrido en Quito, y optó por alinear a Lapadula. Recién entró en el segundo tiempo, pero no tuvo ninguna clara. Ante Venezuela, tampoco arrancó y solo tuvo seis minutos. Si bien nadie discute su compromiso con la ‘sele’, para la próxima fecha doble tendrá 41 años, una edad complicada para seguir compitiendo al más alto nivel.

Números de Guerrero en estas Eliminatorias Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 6 355′ - -

Carlos Zambrano

El ‘Kaiser’ no fue llamado en el arranque del proceso, sino para la tercera y cuarta fecha. Debutó con Reynoso en Eliminatorias ante Chile, pero solo duró 68′, ya que fue cambiando por problemas musculares. Ya ante Bolivia y Venezuela, y teniendo en cuenta que llegaba con más ritmo en Alianza Lima, su convocatoria estaba más que justificada.

Sin embargo, contra la ‘Verde’, jugó quizá su partido más discreto con la selección. Apareció en la ‘foto’ de los dos goles, el primero fue error suyo de cálculo y el segundo no pudo cerrar a tiempo. No se le vio en su mejor estado físico y ante la ‘Vinotinto’ estuvo en la banca. Con 34 años, dependerá de su forma física en 2024 para seguir contando con él.

Números de Zambrano en estas Eliminatorias Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 2 158′ - -

André Carrillo

La ‘Culebra’ ha sido clave, junto a Guerrero, en los dos últimos procesos eliminatorios, por lo que por historia y nombre tenía un lugar en la selección. Pero ya parece no bastar con la jerarquía y experiencia de Carrillo, su mal estado físico es evidente, tal es así que ha perdido la titularidad con Juan Reynoso. Haber recaído en la segunda división de Arabia, también le ha pasado factura en su juego.

Carrillo no jugó ante Bolivia y contra Venezuela entró faltando 25′ para intentar revertir la situación y darle al victoria a Perú, pero entró con una actitud cuestionable. Segundos antes de entrar, la cámara enfocó su rostro y su expresión no era la mejor. Por si fuera poco, se demoró unos segundos más en quitarse una cadena antes de entrar al campo y en el partido pasó desapercibido. Con 32 años, tiene aún un par de años para seguir rindiendo, pero dependerá de él y cómo se recupere en 2024.

Números de Carrillo en estas Eliminatorias Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 5 260′ - -

Caso Christian Cueva

Si bien Christian Cueva no ha sido considerado por Juan Reynoso en el arranque de este proceso eliminatorio, su nombre siempre está en la órbita del hincha. A falta de un ‘10′ clásico, de un generador de juego, se extraña mucho la ausencia de ‘Aladino’. Si bien Piero Quispe intenta cumplir esa función, de ser el nexo entre la mitad de la cancha y el ataque, recién tiene dos partidos como titular a nivel selección.

El presente y futuro de Cueva también es muy incierto. Con 32 años, ‘Aladino’ debe operarse para volver a competir al 100%, su cesión con Alianza parece haber llegado a su fin y no se sabe si volverá a Arabia Saudita. En septiembre se reanudará las Eliminatorias, pero antes habrá Copa América y dependerá de Cueva intentar ponerse bien.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.