Cada vez más crece la colonia peruana en México. Y el último en subirse a este trampolín a la fama fue Edison Flores, que fichó por Monarcas Morelia , club en el que militan Irven Ávila y Ray Sandoval. El ‘Rayo’ se convirtió en un indiscutible de‘La Monarquía’ y, consecuentemente, se ganó el llamado de Ricardo Gareca para los amistosos internacionales.

“La valla que dejó Raúl Ruidíaz es bastante alta porque hizo las cosas bien en México. Ahora confían más en el futbolista peruano, lo que hizo Raúl marcó mucho en el equipo”, dijo Ray Sandoval 'De Fútbol Se Habla Así'.

“Con el 'Cholo' hicimos cosas buenas en Sporting Cristal y acá también, espero que hagamos muchos goles y que nos vaya bien a los dos”, agregó Sandoval.

Es preciso señalar que Ray Sandoval fue convocado a la Selección Peruana , en el 2016, para el duelo ante Brasil por Eliminatorias. Sin embargo, el exjugador de Sporting Cristal no sumó minutos de manera oficial.

“Esta convocatoria es como una revancha. Anteriormente me llamaron, pero no llegué a jugar. Si me dan la oportunidad de disputar estos partidos lo haré de la mejor manera. Holanda y Alemania son rivales de alto nivel y muy buenos equipos”, concluyó Ray Sandoval.