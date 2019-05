Las razones que justifican el regreso de Carlos Zambrano a una convocatoria de Ricardo Gareca

Una de las más grandes sorpresas de la lista provisional de Ricardo Gareca para formar parte de la Selección en la Copa América 2019 , sin lugar a dudas, es el retorno de Carlos Zambrano.



El actual defensa de Basilea no era convocado a la Selección Peruana desde las Eliminatorias de Rusia 2018, y el último partido que jugó fue ante Venezuela el 25 de marzo del 2016. Sin embargo, en esta oportunidad, el 'Tigre' volvió a llamarlo y estas son las razones.



a) El arco de la Selección Peruana ha recibido 12 goles durante los amistosos que disputó luego del Mundial Rusia 2018. Evidentemente, este número mantiene preocupado al 'Tigre', debido a este evidencia las falencias de la defensa 'bicolor'.

Cabe recordar el malestar de Gareca frente a estas situaciones. Precisamente en el partido de Eliminatorias entre Perú y Brasil que quedó 3-0, el DT argentino dijo: "No estoy conforme, no me gusta recibir tres goles".

b) La pareja de centrales Christian Ramos - Alberto Rodriguez desapareció tras el Mundial. El 'Mudo' se lesionó después del Mundial y 'La Sombra' tuvo un largo periodo sin continuidad.

c) Más allá de los temas personales, Carlos Zambrano ha ganado continuidad en el Basilea se Suiza, luego de superar una lesión grave que lo mantuvo lejos de la cancha un largo tiempo.

d) A pesar de que Miguel Araujo y Anderson Santamaria mantienen la regularidad en sus respectivos equipos, la experiencia del 'Leon' es importante para afrontar este tipo de certámenes (siempre y cuando quede entre los 23 de la lista final). Ojo, no se trata de un indiscutible, tampoco su titularidad está asegurada, pero al menos su presencia elevará el espíritu de competencia.

Nicolás Córdova sobre la disciplina en el equipo. (GEC/Prensa 'U')

► Selección Peruana: estamos a un mes del debut en la Copa América de Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]

► Carlos Lobatón: “Todavía tengo sangre por las venas para jugar la Copa América"

► Selección Peruana: Beto Da Silva, Anderson Santamaría y Edison Flores entrenan en la Videna [VIDEO]

► Hincha de Cruz Azul le pide a Yoshimar Yotún que "se rompa la madre" y así respondió | VIDEO