Ricardo Gareca: "El recambio no es una preocupación para nosotros, tenemos grandes delanteros"

La Selección Peruana ha obtenido grandes logros en los últimos años, bajo la dirección de Ricardo Gareca ; es un equipo que cada vez se consolida más; pero un tema que pone en alerta a muchos es la edad de algunos jugadores.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca aseguró que el recambio generacional no es un tema que preocupe a la dirección técnica ya que el está convencido de la calidad de los jugadores con los que cuenta.

"El recambio no es una preocupación para nosotros, hoy tenemos grandes delanteros como Guerrero, Farfán, Ruidíaz, Reyna. Sé que algunos no gozan de la credibilidad pero nosotros estamos convencidos de lo que creemos de ellos. Eso no es una preocupación nuestra", afirmó el DT de la 'bicolor'.



Es importante resaltar que ahora la Selección Peruana se enfocará en los siguientes amistosos que tienen programados de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

El siguiente partido de la 'bicolor' será ante Brasil en Estados Unidos. El encuentro está programado para el 10 de setiembre en el Memorial Coliseum y las entradas ya se encuentran a la venta.

La salida de Christian Cueva ante el asedio de la gente. (Captura y video: América TV)

