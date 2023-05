“Me tocó ver el Perú vs. Australia del repechaje y me dije ‘estos equipos cómo van a una Copa del Mundo’”, sostuvo James Rodríguez en una entrevista brindada a Win Sport sobre el proceso clasificatorio al reciente Mundial de Qatar 2022, para el cual la Selección Peruana se quedó con el boleto de la repesca, tras superar por un punto a Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas, pero sin alcanzar el acceso a la cita máxima tras caer con los de Oceanía en la tanda de penales.

Y es que, para el ‘10′ colombiano, el equipo ‘cafetero’ poseía un juego mucho más completo que el que mostraba el cuadro que era dirigido por Ricardo Gareca, noticia que no cayó nada bien en el país incaico, siendo Reimond Manco, jugador que enfrentó al mediocampista del país norteño en un pasado sudamericano de menores, el encargado de responderle.

“¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte, como en el Mundial Sub 17 que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, sostuvo ‘Rei’ en sus redes sociales.

La respuesta de Manco a James. (Captura)

Al campeonato mundialista Sub 17 al que Reimond Manco hizo referencia, fue al de 2007, cuando la Selección Peruana logró acceder hasta los cuartos de final de la competencia, tras vencer a Tayikistán en tanda de penales, en octavos, siendo eliminado por Ghana.

Por el lado de James Rodríguez, no pudo alcanzar la misma suerte que Perú en dicha edición del torneo, ya que se despidió en los octavos de final del campeonato, siendo eliminado por Nigeria, elenco que -a la postre- se convertiría en el campeón de la edición que se desarrolló en Corea del Sur.

Ojo a un detalle, cabe destacar que los dos jugadores se encuentran sin equipo en la actualidad, aunque el colombiano aún confía en poder continuar su carrera en el continente europeo, tras su reciente paso por Olympiacos de la liga de Grecia.





