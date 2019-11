El amistoso cancelado con la Selección Peruana fue la gota que rebalsó el vaso. Reinaldo Rueda dejó en suspenso su continuidad en Chile, tras el problema político que vive el país del sur, el mismo que afecta de manera directa su trabajo con el combinado nacional.

“Yo vengo para trabajar por fútbol y, si no lo hay, me tengo que ir. Si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, mi espíritu de estar aquí se pierde”, sostuvo el entrenador Colombiano en rueda de prensa.

El experimentado director técnico llegó con la ilusión de devolver al combinado chileno al máximo nivel. El duelo con la Selección Peruana iba a ser una revancha para él, pero se quedó con las ganas de volver a medirse con el combinado de Ricardo Gareca.

“Da mucha tristeza y se calienta uno porque, si algo lo motivó a venir, fue el desarrollo que mostraba Chile como país y como sociedad futbolística. De aquí a marzo, que es cuando inician las eliminatorias, no se sabe que puede pasar”, agregó Reinaldo Rueda.

La Selección Peruana tenía pactado jugar con Chile este martes, en el Estadio Nacional, por la segunda fecha FIFA de noviembre. Tras la cancelación, aún es una incertidumbre si la bicolor tendrá un duelo de preparación más, aparte del que sostendrá con Colombia.

