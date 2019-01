Van por el trofeo: Renato Tapia asegura que Ricardo Gareca irá a ganar la Copa América 2019

La Copa América 2019 arrancará el 14 de junio y Renato Tapia , como todos los futbolistas de la Selección Peruana , tiene la mente puesta en el torneo. De hecho, el volante contó claro cuál es el objetivo del equipo.

En una entrevista con FOX Sports Radio Perú, el jugador del Feyenoord aseguró que Ricardo Gareca tiene la ambición de competir y llegar lo más lejos posible en la competición continental.

"Ricardo Gareca, en la Copa América, no irá a probar. Él irá a ganarla. Creo que siempre vamos a competir juegue quien juegue. Siempre lo he dicho, no importa quién esté, todos estamos aptos para cumplir con las necesidades del equipo", indicó Tapia.



El mediocampista también se refirió al momento de la Selección Peruana, que cerró el 2018 con dos derrotas frente a Ecuador y Costa Rica en la última fecha FIFA y en el año del regreso a la Copa del Mundo.

"Ya no estamos en el mismo lugar de antes. Lo hemos construido con mucho esfuerzo y confianza. Cuando estuvimos mal, la gente siempre habló. Nosotros nos debemos a la gente que siempre estuvo allí", añadió Renato Tapia.



"LA COPA AMÉRICA HAY QUE IR A GANARLA"#FOXSportsPeru | Dialogamos con Renato Tapia sobre su llegada a la Selección, lo que se viene en 2019 y su ilusión de ser capitán de la Blanquirroja. pic.twitter.com/XoGfMaBGij — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 4 de enero de 2019

Por otro lado, el volante reconoció que le agrada la idea de llevar la cinta de la Selección Peruana, pero esperará su momento."Me encantaría ser el capitán, siempre trato de ayudar a los demás, con todos me llevo muy bien y siempre se han respetado las jerarquías" , finalizó.