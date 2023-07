¿Y por qué el tema mental fue tan importante en la carrera de Tapia? Aceptar el reto de ser convocado a un Sudamericano Sub 20 con solo 16 años, destacar en esa ‘sele’ para luego emigrar y mantenerse en Europa dice mucho de esa fortaleza. Ya lo vaticinaba Daniel Ahmed cuando lo tuvo en esa convocatoria. “El futuro de un jugador lo puedes medir a través de su talento y mentalidad. Renato los tiene”, comentó. Y no se equivocó. Hoy, con 28 años recién cumplidos, (no podía ser más patriota que haber nacido un 28 de julio), el ‘Capitán del Futuro’ es quizá el último futbolista peruano con nivel europeo.

Antes de llegar al Twente de Países Bajos en 2013, Tapia pasó pruebas con dos clubes de la Premier League y aunque no logró entrar por un tema físico, su carrera no se estancó.“Estuve de prueba en el Liverpool y Tottenham, pero no se dio por la estatura. En Liverpool llegué para jugar de central, pero la estatura mínima era de 1,90. Cuando me hicieron los análisis me dijeron que solo iba a crecer hasta 1,85 y ahí quedó el tema”, recordó en una entrevista. Finalmente, su primer contrato como profesional sería con los ‘Tukkers’ holandeses.

Si bien por temas legales al club, Renato tenía que pasar por la Sub 19 del equipo y luego pasar a la filial en segunda división (Jong Twente), solo le bastó 19 partidos (y un gol) para dejar buenas sensaciones. Un histórico de la ‘Naranja Mecánica’, como Patrick Kluivert (su técnico del equipo filial), vio con buenos ojos que alternara con el primer equipo del Twente y con 19 años debutó en la Eredivisie. El efecto que generó en el país no demoró, su nombre volvió a sonar, pero no para jugar en otra Sub 20 (por edad podía), sino para integrar la selección mayor.

Sergio Markarián lo vio y lo llamó para que compartiera con la selección mayor y le gustó su personalidad. “En los entrenamientos, no tenía vergüenza de pegarle a Pizarro y Guerrero. Otros muchachos son tímidos frente a los mayores”, admitió el uruguayo en 2013. Pero no sería hasta 2015 que debutaría con la ‘Bicolor’ de la mano de Ricardo Gareca (en un amistoso contra Venezuela). El ‘Cabezón’ ya se había establecido en Twente y al año siguiente fichó por el Feyenoord.

Allí, alternó un par de temporadas con el primer equipo y en otras fue cedido al Willem II de la Eredivisie. Por ese entonces, su apodo de ‘Capitán del Futuro’ ya estaba en el colectivo por ser pieza fundamental de la selección que clasificó a Rusia 2018. Ese liderazgo que tanto aplaudió el ‘Tigre’, y que originó su apelativo, estuvo presente en Países Bajos y lo llevó a España, cuando en 2020 fichó por el Celta de Vigo.

El ‘Cabezón’ brilló en su primer año con el club galleo y aunque luego perdió titularidad por decisiones técnicas y lesiones, nunca se vino abajo y recuperó terreno cuando pudo. Ahora está cerca de tener una nueva aventura con el Lyon de Francia, pero el club debe reducir su masa salarial (fair play financiero) para que las negociaciones sigan su rumbo. Mientras eso ocurre, Tapia está bajo las órdenes de ‘Rafa’ Ben{itez, poniéndose a punto en la pretemporada. Sea cual sea su futuro, sin duda seguirá en Europa.

Números de Renato Tapia Partidos Jugados Goles Asistencias Celta de Vigo 95 - 2 Feyenoord 69 2 4 FC Twente 34 6 - FC Twente U21 21 1 - Willem II 19 1 - Feyenoord U21 18 1 1

¿Dónde está el resto de esa selección Sub 20?

Aunque su debut con la selección peruana se dio con la Sub 17 del 2011, Renato Tapia es recordado por integrar la Sub 20 del 2013 con Daniel Ahmed, esa que estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría. El ‘Cabezón’ fue parte importante de aquella generación a pesar de sus 16 años. Eso sí, aquel grupo tuvo varios nombres importantes que lograron trascender, pero no con la misma magnitud que el pívot de la ‘Bicolor’.

En esa ‘sele’, también estuvieron Wilder Cartagena, Andy Polo, Edison Flores, Cristian Benavente, Diego Chávez, Miguel Araujo, Ángelo Campos, entre otros. Muchos de ellos, sí debutaron en Primera y salieron al extranjero, incluso fueron llamados en diferentes momentos a la selección peruana, pero de esa ‘camada’, Tapia es quien sobresalió. Miguel Araujo, Willder Cartagena, Andy Polo y Edison Flores emigraron y fueron parte de la ‘sele’ en Rusia 2018.

En la actualidad sus destinos con distintos. Cartagena y Araujo están en la MLS y los otros dos en Universitario. Otros casos no tuvieron la misma regularidad con la ‘sele’ como Yordy Reyna, Cristian Benavente, Raziel Garcia, entre otros, pero continúan en el mundo del fútbol, pero ya en el ámbito local. ‘Bena’ se recupera de su lesión, pero pertenece a Alianza Lima al igual que Ángelo Campos y Raziel juega en Mannucci.

Principales jugadores de esa Sub 20 Equipo actual Ángelo Campos Alianza Lima Miguel Araujo Portland Timbers (MLS) Diego Chávez Retirado Renato Tapia Celta de Vigo Alexi Gómez Deportivo Garcilaso Hernán Hinostroza Santos FC (Liga 2) Wilder Cartagena Orlandi City (MLS) Edison Flores Universitario Cristian Benavente Alianza Lima Raziel García Mannucci Jean Deza Alianza Universidad (Liga 2) Andy Polo Universitario Yordy Reyna Torpedo Moscú Iván Bulos Retirado

