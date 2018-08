André Carrillo fue considerado el mejor jugador de la Selección Peruana durante el Mundial Rusia 2018, por eso sorprendió a todos que haya firmado por el Al-Hilal de Arabia Saudita. Si a los hinchas les sorprendió, imagínense a Ricardo Gareca.



¿Está bien que Carrillo vaya a Arabia?, le preguntaron a Ricardo Gareca,en Movistar Deportes. Su respuesta fue contundente: "No". Se le volvió a repetir la interrogante al DT de la bicolor. "No. Para mí, Carrillo estaba para cosas más importantes. No quiero desmerecer la Liga de Arabia, que es la más competitivo de lo que es la zona", acotó.

Pero la cosa no terminó ahí. "Me hubiera gustado que se mantenga en Inglaterra. Después de un Mundial, donde fue uno de los jugadores más desequilibrantes, debe ser pretendido por cantidad de equipos porque no todo el mundo tiene jugadores de esas características".

El entrenador de la Selección Peruana comentó que al final la última palabra la tiene el jugador y no él. "Quizás se priorizó otra cosa, pero nosotros tenemos un límite. Cada uno decide su futuro. Es una decisión personal, de su gente, de su entorno. A nosotros nos importa que mantenga todo lo que mostró en el Mundial y progreso que tenga adelante".



André Carrillo está en la nómina de convocados para los partidos amistosos que la Selección Peruana jugará ante Holanda y Alemania, el próximo 6 y 9 de setiembre.





