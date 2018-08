Lo dejó claro. Ricardo Gareca reveló las razones para llamar a Horacio Calcaterra , el primer naturalizado de la Selección Peruana en trece años, en cara a los amistosos ante Alemania y Holanda. "Todo jugador que se nacionaliza corre con las mismas posibilidades, salvo los que no tienen interés de jugar por la selección. A partir que se nacionalizó, es un jugador que veíamos sus movimientos y nos gustaba" contó el 'Tigre' a Movistar Deportes.

Lee también ► "Es muy triste": Ricardo Gareca se pronunció sobre la suspensión de Paolo Guerrero

Ricardo Gareca asume que convocar a un futbolista que nació en otro país no debería generar molestias. "No requiere de algo sensible o que hiera la sensibilidad del peruano. Uno que toma la decisión de nacionalizarse hasta se siente más orgulloso del propio país que no es. No es solo un tema laboral, debe estar convencido que quiere al país. Él tiene familia que es peruana. Tiene que haber muchas cosas q lo unen al Perú", aseguró.

"Él es un jugador bastante versátil. Juega tanto de manera ofensiva como defensiva. Ha rendido en todas las posiciones en la mitad de la cancha. Se adapta a todo y tiene buena técnica. Aporta todos los ingredientes a mitad de la cancha", describió Ricardo Gareca ante la duda de qué jugaría Horacio Calcaterra en la Selección Peruana, agregando que necesita verlo en el entrenamiento y convivencia para determinar también si juega o no.

Lee también ► Ricardo Gareca: "No estoy de acuerdo que André Carrillo se haya ido a jugar a Arabia"

Horacio Calcaterra llegó al Perú en 2011 para fichar por el recién ascendido Unión Comercio. Sergio Markarián, entrenador de aquel entonces en la bicolor, se fijó en él y Miguel Hoyos, pero ambos eran argentinos con lejanas posibilidades de adoptar la nacionalidad peruana. El volante de Sporting Cristal es una de las cuatro novedades en la reciente convocatoria del 'Tigre' Gareca. El último nacionalizado en vestir la bicolor fue el también rioplatense Óscar Ibáñez en marzo de 2005.

TE PUEDE INTERESAR

¿Ya la escuchaste? Rosa Muñoz, la primera mujer narradora de fútbol en el Perú [VIDEO]