Selección Peruana: Ricardo Gareca hablará con Christian Cueva en Brasil

Ricardo Gareca viajará a Brasil para dialogar con Christian Cueva y evaluar su situación. El entrenador de la Selección Peruana manifestó, en más de una oportunidad, estar en desacuerdo con la conducta del volante tras la Copa América Brasil 2019.

El preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo, confirmó, en entrevista con RPP, el viaje de Ricardo Gareca a Brasil. Además se anunció que el DT también visitará a algunos jugadores en Europa.

"Espero que nadie lo tome a mal. No me gustó lo que vi, pero sí me gustó que estuviera con la familia y con la esposa. La que estaba al lado era la esposa, peor hubiese sido que esté sin la familia", dijo Ricardo Gareca, hace unos días en Fox Sports Radio Perú.



"Eso no lo justifica tampoco, pero me queda la tranquilidad que Christian Cueva estaba la esposa. Me gusta que esté la familia al lado del jugador. Pero esos acontecimientos no me gustan. No he hablado con él, pero espero que no se repita", añadió el DT.

Néstor Bonillo también dijo a RPP que Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye viajarán a Estados Unidos para coordinar los amistosos de la Selección Peruana. La 'bicolor' enfrentará en ese país a Ecuador el 5 de setiembre y luego a Brasil el 10 del mismo mes.



