Selección Peruana: Ricardo Gareca explicó el motivo de la no convocatoria a Alexander Callens

La Selección Peruana inició un nuevo proceso al mando de Ricardo Gareca con miras a Qatar 2022. Las interrogantes sobre las pocas oportunidades a algunos jugadores no se hicieron esperar y el 'Tigre' explicó el motivo para la no convocatoria uno de ellos ( Alexander Callens ), quien es titular indiscutible en la MLS.

" Callens me parece que es un jugador que se sostiene en una liga importante. Lo hemos seguido siempre y lo seguimos haciendo. Entendemos que va a tener muchas posibilidades de estar en las convocatorias", declaró el entrenador de la blanquirroja a Depor.

Ricardo Gareca: estas son las declaraciones de Alexander Callens que habrían incomodado al 'Tigre'



Sin embargo, Gareca reconoció que el llamado a la Selección Peruana no se centra solo en la continuidad de un jugador, sino también en otros factores, los cuales terminan de armar un conjunto de razones.

"Ahora, no solo depende del rendimiento de un jugador su llamado. Vemos la adaptación al grupo en el día a día, su integración. También, analizamos el deseo que este muestre por defender la camiseta de su país. A veces se dan declaraciones que no son las ideales, yo no soy de decirle a un jugador qué es lo que tiene que decir, pero sí me apoyo en lo que habla. Por eso digo que las convocatorias dependen de un todo", agregó el técnico de la bicolor.

Ricardo Gareca ha demostrado que las puertas de la Selección Peruana están abiertas para todos, pero siempre deja en claro que el compromiso del jugador es el principal factor que ve para convocarlo. ¿Alexander Callens habrá dicho algo que no le gustó al 'Tigre'?

