"Tengo un compromiso con Perú hasta el 2021", la respuesta de Gareca al rumor de Boca Juniors

Desde Argentina, tras le eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, deslizaron el nombre de Ricardo Gareca como opción para reemplazar a Gustavo Alfaro. La respuesta no tardó en llegar de parte del 'Tigre', quien se negó rotundamente a dejar a la Selección Peruana durante su tiempo de contrato.

"De parte mía, no hay ninguna posibilidad de ir a ningún otro lugar porque tengo compromiso con la selección hasta el 2021 y que se extiende automáticamente un año más si clasificamos al Mundial. Y con la particularidad que el próximo será en diciembre", indicó el 'Tigre' en conferencia de prensa en La Videna.

"Estoy comprometido con la Selección y por eso no me permito escuchar a nadie. Con el debido respeto por cualquier institución que muestre determinado interés en nuestra contratación. Estamos abocados a selección", agregó en la rueda de prensa.



No es la primera vez que Ricardo Gareca se niega a escuchar la opción de dirigir algún club o selección, por tener contrato con la Selección Peruana. Recordemos que tras el Mundial Rusia 2018 fue voceado para ponerse el buzo de la Selección de su país, pero no hubo acuerdo y volvió al Perú.





Más información en breve...

► Cueva sentenciado en Santos: no se presentó a los entrenamientos y no jugará más esta temporada



► Con Benavente y sin Cueva : la lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Colombia y Chile



► Sorpresa en la convocatoria: ¿Por qué Cristian Benavente sí y Christian Cueva no?



► ¿Cómo llegan los jugadores que militan en el extranjero a los amistosos de noviembre?