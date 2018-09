“Estoy caliente, sí que lo estoy. No me van a ver muchas veces en este estado. Me duele lo que pasa en el fútbol peruano”, fue la frase de Ricardo Gareca , que quedará grabada en el salón de prensa de La Videna.

El técnico de la Selección Peruana , como nunca antes visto, sacó a relucir sus ‘demonios’, luego de que se le consultara por los distintos déficits, que arrastra el fútbol nacional.

“Escucho que el fútbol peruano está en mal estado, se critica todo. Y piden ganar, ir a Europa, ser campeones del Torneo Centenario, y clasificar al Mundial. Hay una queja generalizada por un montón de situaciones. No perdamos la humildad. Pongamos los pies sobre la tierra. Aceptamos la exigencia, pero hay que tener la humildad suficiente para superarnos”, agregó Ricardo Gareca.

Para el técnico de la Selección Peruana, uno de los grandes problemas del fútbol peruano es que no existe una política deportiva elaborada por el Estado.

“Nadie pone una moneda por el fútbol profesional. Ni los grandes empresarios, ni la gente de poder, tampoco el Estado, que ha dejado de lado al deporte. Y eso me duele en el alma. Porque hay gente que tiene sus errores, pero me gustaría que se enfoque en el poder”, concluyó Ricardo Gareca.

Una vez expuestos sus argumentos, Ricardo Gareca pidió disculpas por sus "excesos". Luego intentó ponerle fin a su conferencia de prensa, pero contemplo la posibilidad de responder otras interrogantes.