Arrancó un nuevo año y con ello la cuenta regresiva para el reinicio de los duelos por las Eliminatorias a Qatar 2022. El arranque de la Selección Peruana no fue la esperada, pero ello no preocupa a Ricardo Gareca, pues sabe que cuenta con un plantel de nivel para los duelos de marzo, especialmente en la volate.

Con el anuncio del fichaje de Pedro Aquino al América de México, no solo se evidenció el buen momento que atraviesa en su carrera, sino que pone en evidencia el nivel del jugador peruano en esta liga, ya que terminó el 2020 con el título del Apertura de la Liga MX, tras su destacado desempeño en toda la temporada.

Sin embargo, no es el único que ha recibido elogios, pues Renato Tapia la sigue rompiendo en Celta de Vigo. Desde su llegada al torneo español, el peruano ha buscado hacerse de un lugar en el once titular del club llegando a serlo en los 17 partidos que a jugado en LaLiga.

Yoshimar Yotún, por su parte, no deja de ser titular en Cruz Azul. Desde el volante nacional es pieza clave en el elenco cementero, que ahora contará con un nuevo técnico, Juan Reynoso. Si bien el DT es conocido de la casa, ‘Yoshi’ no dejará de trabajar para mantenerse en el once que sale al campo en cada jornada.

La Selección Peruana tuvo un arranque tibio en los primeros cuatro partidos, sumando solo un punto de posibles 12. Esto generó suspicacia en quienes deberían ser llamados, en base a su continuidad en el campo. En tal sentido, Ricardo Gareca puede sentirse tranquilo que la volante está asegurada.

El próximo duelo que tendrá la ‘bicolor’ será para la tercera semana de marzo de visita ante Bolivia, un terreno bastante complicado para los rivales sudamericanos, pero que fue vulnerado por el elenco argentino en su última visita a La Paz. Mientras que el sexto cotejo será de local ante Venezuela en el Estadio Nacional.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la valorización de los peruanos en el exterior tras el 2020.

TE PUEDE INTERESAR