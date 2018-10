Ricardo Gareca pidió un mes para decidir su futuro, antes de anunciar que continuará en la Selección Peruana. El entrenador partió a su país y en ese periodo esperó el llamado de Argentina , para hacerse cargo del combinado absoluto.

Óscar Ruggeri, amigo cercano del 'Tigre' y campeón del mundo con la 'Albiceleste', reveló en '90 Minutos' de 'FOX Sports' detalles de lo ocurrido durante el tiempo que se tomó al actual DT de la 'Blanquirroja'.

"No me hables de ese tema. Estoy bastante caliente", dijo el 'Cabezón' cuando el panel recordó a Gareca como candidato para Argentina."Estuvo un mes, le dijo a Perú, 'me voy a tomar un tiempo'. Le dije, aguanta, aguante", confesó.



" Gareca quería dirigir a Argentina, pero no lo llamaron, ni hablaron con él", añadió Ruggeri, quien señaló que el tema no pasaba por lo económico. "A mí me hubiese gustado que venga Gareca, sino venía el 'Cholo' (Simeone). Incluso yo le hablé, 'aguanta un mes'", agregó.

El exseleccionado de Argentina reveló por qué el 'Tigre' partía como su favorito. "(Era el indicado) porque dirigió el Mundial y lo hizo con Perú, una selección que hizo las cosas bien, agarró una camada de jugadores difícil y los llevó a la Copa del Mundo", sostuvo.

"Después, por su puesto, dirige a la selección de Perú y allá es Gardel y le va bien gracias a Dios", finalizó Óscar Ruggeri, en referencia a la renovación de Gareca con la 'Blanquirroja'.



