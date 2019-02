Selección Peruana: Ricardo Gareca se reunió con Christian Ramos en Arabia Saudita

Ricardo Gareca y el preparador físico Néstor Bonillo, se reunieron con Christian Ramos en Arabia Saudita. El entrenador de la Selección Peruana sigue con su gira visitando a los jugadores que tiene en mente para los amistosos ante Paraguay y El Salvador y la Copa América Brasil 2019.

Ricardo Gareca El DT de la 'Bicolor' estuvo un día antes viendo jugar a André Carrillo hoy le tocó visitar a Ramos, quien está resolviendo su desvinculación con Al-Nassr.



La próxima parada del entrenador de la Selección Peruana será en Egipto para visitar a Cristian Benavente. El entrenador quiere conocer cómo es el trabajo en el Pyramids FC de la Premier League de Egipto.

Ricardo Gareca no estuvo muy a gusto con el fichaje del jugador a una liga desconocida para muchos. "No puedo meterme en decisiones personales. Él mismo dijo que recibió una oferta que no podía rechazar. Pero, Cristian pudo mantenerse en Europa", dijo el 'Tigre' en entrevista con RPP.