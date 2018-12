Una de las primeras acciones de Agustín Lozano como presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue asegurar la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. El dirigente contó que se reunió con el 'Tigre' y le manifestó todo su respaldo.

"En cuanto al comando técnico, hemos conversado con el profesor. Él tiene toda nuestra confianza. Está demás decir que tiene para trabajar un largo tiempo", anunció el directivo en su presentación oficial en la Videna. Reemplaza a Edwin Oviedo , quien fue detenido el último jueves.

Agustín Lozano enfatizó que su principal función en el cargo más alto del fútbol peruano es continuar con todos los proyectos. En ese sentido, aseguró que no realizará ningún cambio. "Me corresponde continuar, no puedo romper ningún proceso", apuntó.

► FPF anunció a Agustín Lozano como presidente temporal en reemplazo de Edwin Oviedo



En el caso del directo deportivo Juan Carlos Oblitas, quien este mes acaba su contrato, el dirigente manifestó que también tiene el mismo respaldo. Al ser consultado por la incomodidad del 'Ciego' con algunos miembros de la FPF, Agustín Lozano sostuvo que se "tendrá que dialogar" para limar asperezas.

El flamante presidente también informó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya fue notificada del cambio y que no existe ningún riesgo de castigo a la FPF.

