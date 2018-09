De los errores se aprende. Por eso, Ricardo Gareca solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mandar cartas a 24 clubes del extranjero – donde militan peruanos-, para no pasar apuros de último momento; tal y como sucedió con Cristian Benavente , para los duelos amistosos ante Alemania y Holanda.

Para Ricardo Gareca, fue una amarga experiencia el hecho de que Sporting Charleroi se negara a ceder a Cristian Benavente (ante la baja de Andy Polo), luego de que la FPF solicitara la convocatoria del futbolista después de la fecha límite. Por eso, el técnico de la Selección Peruana tomó sus precauciones.

“Ricardo nos ha pedido mandar 24 cartas al exterior, para tener el permiso de 24 jugadores. Así evitamos los problemas de permisos que tuvimos con Callens una vez y hace poco con Benavente. Pero eso no es un llamado oficial”, explicó Juan Carlos Oblitas a El Comercio.

Es preciso señalar que los clubes extranjeros no pueden negarse a ceder a sus futbolistas durante una fecha FIFA, siempre y cuando las federaciones los soliciten 15 días antes de la convocatoria oficial.

“Si el comando técnico me pide convocar a 50 [mandar cartas], yo lo hago. La FPF tiene facultades diferentes con los clubes locales y los extranjeros. Es decir, nosotros no podemos exigirle al club de afuera [que cedan a un peruano], porque no está en nuestra competencia”, agregó el gerente de selecciones, Antonio García Pye, a Radio Exitosa.