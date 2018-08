Tras hacer historia y lograr la clasificación de la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años, el técnico Ricardo Gareca llegó a un nuevo acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y renovó su vínculo.

La FPF informó que el periodo es por tres años, hasta el final de las Eliminatorias en 2021, pero en caso de lograr la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022 se activará automáticamente la extensión por un año más.

Antes de estampar su firma, Gareca tuvo exigencias deportivas, extra deportivas (por el caso de Edwin Oviedo) y, por su puesto, también económicas. ¿Cuánto dinero ganará el entrenador argentino en este nuevo proceso? Según el portal Infobae de Argentina triplicará su sueldo anterior.

El sueldo de Ricardo Gareca pasará a ser de US$ 1.25 millones anuales a US$ 3.75 millones. Es decir, que si consigue la clasificación y dirige a la Selección Peruana por cuatro años ganará un total de US$ 15 millones.

“Tuvimos el tiempo de pensar, de resolver lo que es mejor para nosotros. Tenemos un trabajo hecho, conocemos al medio, estamos a gusto y estamos convencidos de mejorar cada vez más. Será duro”, comentó Gareca en conferencia de prensa.