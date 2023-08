Ya pasó más de un año desde que Ricardo Gareca culminó su etapa en la Selección Peruana, pero siempre es clave saber qué mira su ‘ojo de Tigre’. Sobre todo a una semana del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Aquí su palabra sobre las chances de la blanquirroja, la vigencia de Paolo Guerrero y el presente de Luis Advíncula en Boca Juniors (acaba de clasificar a semifinales de la Libertadores). A su vez, señaló que si bien hubo algunas consultas de dos clubes de la Liga 1 Betsson, por ahora su objetivo está dirigido a viajar al Viejo Continente: “Quiero hablar con entrenadores sudamericanos, europeos. Intercambiar y escucharlos”.

¿Cómo viste a Luis Advíncula en el Boca Juniors vs. Racing Club y qué te dejó la clasificación del ‘Xeneize’ a las semifinales de la Copa Libertadores?

Creo que fue merecida porque en la suma de los dos partidos, Boca Junuios acumuló más méritos por las situaciones de gol. A Lucho lo vi muy bien, creo que está en uno de sus mejores momentos.

En su momento nos preocupó la lesión que tuvo (en los ligamentos), pero lo importante es que Luis llegará con minutos a las Eliminatorias...

Creo que sí, llega en un gran momento. El pase a la semifinal de la Copa Libertadores, con continuidad y siendo figura. El presente y reconocimiento que hoy en día tiene del hincha de Boca, antes no lo tenía; está muy afianzado.

Tu lo usaste en las dos posiciones, pero ¿te gusta más de lateral o extremo?

De los dos lados. Pasa que nosotros utilizábamos a André (Carrillo) en ese sector (extremo) y teníamos variedad en ese sentido y se entendían bien. Lo puede hacer donde Juan (Reynoso) lo utilice. Cuando está enfocado y bien, él va a responder.

Hace un tiempo conversé con él y recordamos que en las prácticas con la Selección Peruana siempre marcaba con la pierna izquierda...

Siempre le incitabamos a que lo haga en cada partido. Si recuerdas con Nueva Zelanda en Lima (repechaje al Mundial de Rusia 2018), ni bien arranca el partido, hizo una diagonal y sacó un zurdazo que pegó en el travesaño. Es una de sus características y lo hace muy bien. En Boca hizo goles con la izquierda, que los hacía en los entrenamientos.

¿Por qué no se dio lo de Bahréin?

Es una isla al lado de Qatar. Me quisieron contratar; entonces les dije que quería conocer y que iba con la condición de dar la respuesta en Argentina, en 48 horas. Pero antes necesitaba conocer el país, la infraestructura, el campeonato. Me invitaron cinco días y fuimos con Néstor (Bonillo), Sergio Santín y Nolberto (Solano), que hizo de traductor. Nos trataron en forma extraordinaria, pero al final tuve que dar una respuesta y fue no.

Porque no conocía mucho el lugar, era un cambio radical en todo aspecto. Primó la parte deportiva, veíamos un trabajo arduo y complicado. Se trabaja de noche, es un fútbol semi-profesional y los jugadores trabajan; el idioma... y para mí la comunicación con el jugador es importante.

’Ñol’ nos dijo: ‘Ricardo no se mueve por un tema económico’..., pero sintió que no ibas a efectuar el trabajo por la cercanía que necesitas con el jugador. Con la barrera del idioma, no es lo mismo.

Nunca me moví por la parte económica. Me generaron una fama solamente para tocar la susceptibilidad de la gente; por eso no quise saber nada con nada y di por terminado todo (en la última negociación con la Federación Peruana de Fútbol). Nunca me moví de esa manera, nunca fuimos esa clase de cuerpo técnico. Siempre nos movimos por valores.

Le agradezco mucho a Edwin Oviedo por haberme reconocido en ese aspecto, pero jamás me moví por dinero. Soy un convencido de que eso es una consecuencia de un trabajo. Simplemente voy a los lugares donde me siento cómodo, donde puedo hacer un trabajo, donde puedo dar todo de mí.

A una semana de las Eliminatorias

¿Qué tan cerca vas a estar de estas Eliminatorias?

La voy a ver; es más, tengo decidido no trabajar hasta que acabe esta parte de la Eliminatoria. Quiero viajar, prepararme. Siempre los arranques de las Eliminatorias nos llaman la atención a todos, así que estoy muy pendiente. Creo que será una Eliminatoria con grandes posibilidades para todas las selecciones. Tengo grandes expectativas con ustedes, no solo con Argentina, sino también para Perú.

Sientes que pasará lo de siempre, con Argentina y Brasil en un lote que va a clasificar directo al Mundial...

Cuando se amplía el cupo de participantes, es raro que no los veas. Hay que descontarlos, a Uruguay también. Después empieza un lote de selecciones donde todo está muy parejo; las Eliminatorias son muy difíciles para todos, para Brasil, Argentina. Uno sabe que algunas selecciones se van a meter por jugadores, historia, un montón de circusntancias.

Hoy con un cupo y medio más; sin duda, todas las selecciones van a luchar por todo...

Creo que todos tienen posibilidades. Venezuela va a atrevesar un periodo nuevo; Bolivia lo mismo. Perú lo mismo con Juan, que es un gran conocedor del medio peruano. Colombia y Chile en la misma. Hay muchos procesos nuevos, que hay que ver. Mucho va a depender de cómo se adaptan sus jugadores y si ellos captan lo que se busca.

¿Por qué crees que Paraguay nos lleva a Ciudad del Este para el debut en las Eliminatorias?

No sé. Paraguay, como no ha tenido buenas Eliminatorias, de pronto quiere dar un cambio. Si se siente más seguro en un lugar... me parece que tiene que ver con eso.

¿Te sentiste presionado por el famoso cambio generacional?

Nunca. Siempre respetamos la opinión del periodismo, de la gente. Es normal porque van surgiendo figuras, jugadores. Imagínate que en un proceso de siete u ocho años siempre aparecen jugadores y todos tienen inquietudes diferentes. Lo importante es lo que pensábamos nosotros. Hoy en día Perú no tiene asegurado nada, tiene un equipo con base de 30, 29 o 28 años, jugadores que rondan 70 u 80 partidos. Es difícil jugar con una selección con jugadors de esa cantidad de partidos, con experiencia de Copa América, con la experiencia de un Mundial, con la experiencia de pelear otro Mundial. Yo creo que es importante la juventud, las apariciones, pero también es importante esos jugadores que saben jugar en cualquier clase de escenarios.

A mí parece, hoy creo que se pueden sumar Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo.

Juan está totalmente capacitado y los conoce mejor que nadie. Yo creo que no van a tener problemas, si los necesita. El jugador peruano está muy capacitado para responder. A nosotros nos pasó en muchos partidos; muchachos sin experiencia salieron a escenarios muy complicados y sin ningún tipo de problema.

Entendí que no te veré en estos seis primeros partidos de Eliminatorias...

Quiero ver estos seis partidos, ver equipos, viajar a Sudamérica, Europa. Quiero hablar con entrenadores sudamericanos, europeos. Intercambiar y escucharlos. Estoy en esa etapa,. Desde que terminé mi carrera de jugador a entrenador, nunca paré. Todos los años he trabajado. Entonces, ahora quiero aprovechar al máximo estos meses, a ver si hay algo nuevo.

Paolo Guerrero está sumando minutos con LDU de Quito; sin duda es un jugador que no podemos descartar...

Lo de Paolo es increíble, la superación, las ganas de sortear obstáculos. Esta última etapa de su carrera estuvo cargada de obstáculos y sigue firme. Es un jugador para aprovechar.

¿Qué fue lo que más te costó en tu etapa en Vélez Sarsfield?

Cuando dirigí por primera vez la selección, me tocó adaptarme, Es un trabajo diferente, entonces tantos años en selección, volver a acomodarme. No tenía pensado dirigir equipo, pero Vélez me llamó y se dio de esa manera.

Se habló de un posible acercamiento con Alianza Lima. ¿Qué tan real fue ello?

Nada que ver. Fue todo coincidencia. Sí me manifestaron interés de Alianza Lima y Universitario, en su determinado momento pero les dije lo mismo que te comenté; por ahora estoy en ese proceso de alejamiento de Perú, desde el punto de vista deportivo, no de país porque me trataron de maravillas. Es un país al cual siempre tengo un motivo para regresar. Pero desde el punto de vista deportivo es necesario para el cuerpo técnico alejarnos durante un tiempo. Y es lo que hice. Quizá con el tiempo uno vuelva a trabajar, pero hoy por hoy lo único que quiero es tener otras perspectivas.

Quiere decir que la gente de Alianza Lima tuvo contacto contigo...

Fue a modo de conversaciones, para ver en qué situación estaba. Después para avanzar con todo lo que tiene que ver con una contrato, nunca hubo una negociación de nada. Simplemente a modo de pregunta.

En algún momento se habló de una posible llegada a Universitario para el Centenario. Incluso, con Antonio García Pye, quien no seguiría como gerente de selecciones de la FPF. A mí entender, un error desde San Luis. ¿Te consultaron?

No. Como te dije, necesito despegarme de todos los años que me tocó vivir, pero solamente del tema deportivo. Coincido de la importancia de Antonio García Pye como gerente. Es un hombre capaz y de forma inmediata conseguirá trabajo nuevamente.

La nueva faceta del ‘Tigre’

¿Qué tal la experiencia de ser imagen de un banco tan importante?, ¿te costó mucho aceptar la propuesta?

La verdad que yo nunca hice publicidad, no me interesa, por lo que a lo largo de mi carrera me enfoqué en otra cosa. Pero bueno, tratándose de tantos años en el banco, me hablaron, fue una conversación linda, me explicaron de qué se iba a tratar. Y en estos momentos que no estoy trabajando y me he alejado de la selección, no lo vi mal hacerlo. Bueno, ya pasé muchos años en Perú. Si hubiese estado trabajando en Perú, no lo hubiese hecho de ninguna manera. De acuerdo a cómo me hablaron, me animé.

¿Qué fue lo que más te costó durante la grabación?

La verdad que es increíble cómo me trataron, cómo te contienen, los directores unos fenómenos. Me sentí muy cómodo. Sos un rey, no sé si con todos los actores son así, no soy actor, pero no sé si es así en todas las publicidades. Los vestuaristas, la gente, la que te maquilla, la gente del banco. Todos estuvieron muy atentos para que esté cómodo.

¿Llegó alguna propuesta para una serie en Netflix?, ¿te animarías?

Eso no, la verdad. Quizás alguna charla, que una empresa te quiere contratar para hablar de diferentes temas, que tienen que ver con el liderazgo. Solo es pasar por ahí, no en otra faceta,.

El ‘Cholo’ Simeone dijo cuatro veces no y a la quinta aceptó. Te la recomiendo...

Lo tuve de compañero cuando estaba chiquito, 18 años. Y realmente un chico con mucha personalidad, no me extraña nada. Es algo nutritivo no solo para mí, sino para todos los entrenadores que comienzan y están en funciones.









