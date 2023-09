¿Qué sensación te dejó esta primera fecha doble?

En el primer encuentro ante Paraguay conseguimos un punto importante, muy valioso, por cómo se dieron las cosas. Pero muy triste con el saldo que dejó Brasil, que nos marca un gol sobre el final. Esto recién empieza pero hay que seguir trabajando, mejorando, para luchar por la clasificación al Mundial.

Reynoso sin duda tiene cosas por corregir, ¿qué es lo que se tiene que mejorar de inmediato?

Ante Paraguay no estuvimos muy bien en cuanto al juego. En este segundo partido se mejoró en la parte defensiva, donde se hizo un gran trabajo. Creo que Juan tendrá tiempo para corregir lo que es el ataque. Debemos tener más posibilidades, momentos donde el equipo tiene que atacar y tener situaciones de gol sino no vamos a poder ganar los encuentros.

Pese a ello, Paolo Guerrero dejó en claro que sigue vigente a sus 39 años…

Pero Paolo tiene que tener jugadores que lo alimenten. Yo creo que Reynoso trabajará en la parte ofensiva, porque defensivamente los chicos han captado rápido su idea. Hay que encontrar el ataque y tener un equipo más equilibrado.

¿Te gustó Renato Tapia de central? ¿Podría ser su nuevo lugar en la era Reynoso?

Lo que pasa que le vino bien porque él está sin jugar, no viene teniendo ritmo de competencia en Celta de Vigo. Por eso creo que le costó el primer partido cuando arranca en la volante. Eso es normal, por más que esté bien físicamente. Ya cuando Juan lo pone atrás le vino bien, porque tuvo menos espacios por recorrer.

El chico Joao Grimaldo de Sporting Cristal ingresó y no le tembló las piernas ante Brasil, ¿tú lo ponías desde el arranque?

Yo me hubiera animado a ponerlo en los anteriores amistosos para que vaya agarrando experiencia en la selección. Juan lo tuvo en consideración porque el chico hace bien las cosas en Cristal, también lo hizo en la Copa Libertadores. Pero yo tampoco lo hubiera hecho arrancar ante Brasil, porque esos partidos son muy picantes, el muchacho tiene que ir de a pocos. De menos a más. Juan hizo bien. Imagino que para los siguientes partidos le va a dar más tiempo.

¿Crees que entró para no salir nunca más de la selección?

Eso esperamos todos. Él necesita tener la fortaleza ahora para mantenerse en la selección. Que le haya gustado ese momento que vivió, que se esfuerce, se entrene y cuide para estar siempre en la consideración de Reynoso. Cada quien logra su convocatoria ante los ojos del entrenador.

En cuanto a Piero Quispe no sumó minutos, mucho se dice porque iba a estar expuesto al duelo físico con los brasileños y estaba en desventaja, ¿qué crees?

Existen diferencias. El temperamento de cada jugador es diferente, no digo que Grimaldo sea mejor que Quispe. Pero al chico de la ‘U’ hay que trabajarlo, prepararlo, porque calidad tiene. Tiene que ir madurando. Son distintas las formas de carácter. Es un buen elemento. Estoy seguro de que Juan le dará mayores oportunidades a ambos en los partidos que se vienen para que vayan experimentando jugar en la selección mayor.

¿Consideras que Quispe tiene similitudes contigo? Por la habilidad, inteligencia para jugar, incluso hasta el biotipo...

Sí, sobre todo la capacidad para jugar. Tiene virtudes bastante interesantes. Necesita prepararse mejor para la alta competencia, que es hermosa, linda, pero bastante exigente. Tranquilamente el chico va a tener su oportunidad también.

Raúl Ruidíaz terminó siendo otra vez el señalado por el hincha, pues sale en la imagen del gol de Brasil, ¿ya se acabó la paciencia con él?

Es una pena lo que pasa a Raúl. No está titular en su equipo, llega a la selección y las cosas no le salieron a la perfección, pero bueno tratamos de no echarle solo la culpa a él. Fue más la virtud de Brasil que encontró el gol en los últimos minutos.

Conoces mucho a Juan Reynoso, ¿quedó satisfecho con lo hecho en esta primera fecha doble?

Él no puede estar satisfecho porque solo hizo un punto de seis. Lo conozco y sé que se quedó con mucha bronca, como nos hemos quedado todos los peruanos. Con dos puntos sí la cosa hubiera sido distinta. Pero se nos escapó.

¿Te preocupa el tema de la falta de delanteros? Gianluca Lapadula tampoco estará octubre y sin Paolo, no hay muchas variantes…

Sí, preocupa mucho. Porque no hay recambio, si Paolo no pudiera jugar, quién estaría. Hay chicos que vienen atrás, pero que no tienen la categoría de él y ojo que jugar en esa posición es complicado. Hay que ver qué hace Juan. Hacer un ataque ofensivo bueno que ayude a ganar los partidos.

