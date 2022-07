No llega a la FPF. Este jueves se dio a conocer la salida de Juan Carlos Oblitas del cargo de director deportivo de la FPF, sumándose a la de Ricardo Gareca como DT de la Selección Peruana. Tras confirmarse la noticia, fue el nombre de Roberto Silva el que comenzó a rondar para hacerse cargo del puesto. Sin embargo, el actual presidente de la SAFAP mostró una contundente postura sobre el tema.

“Agradezco que me consideren como una opción para el puesto de Director Deportivo de la FPF, sin embargo hoy aún tengo compromisos, objetivos y responsabilidades al frente de la Agremiación”, sostuvo el exjugador nacional en una publicación compartida en sus redes sociales.

Roberto Silva se encuentra desempeñando el cargo de presidente en la Agremiación de Futbolistas, función en la que planea mantenerse para no descuidar a los jugadores que militan en el fútbol profesional peruano, quienes encuentran un amplio respaldo en su gestión.

La salida de Oblitas se consumó esta mañana

A través de un comunicado, Juan Carlos Oblitas dio a conocer que -al no encontrar reciprocidad desde la Videna- no continuará como director deportivo de la FPF, para continuar con el proyecto deportivo que inició hace siete años: clasificamos a un Mundial y llegamos a una final de Copa América.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de Director Deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución”, inicia el documento.

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.





