Saint-Étienne es uno de los equipos de la Primera División que busca ser protagonista del certamen, más allá de la situación en la presente temporada, teniendo como uno de sus elementos al lateral izquierdo de la Selección Peruana, Miguel Trauco, como uno de sus futbolistas más experimentados en la plantilla de Claude Puel, a la espera de mantenerse en la Ligue 1 para la próxima campaña en Francia.

Durante la jornada del viernes, L’Equipe dio a conocer los salarios de los futbolistas que militan en la Ligue 1, incluyendo a la escuadra del deportista de la Blanquirroja, quien es uno de los diez mejores pagados de su club en el país francés.

Según el medio europeo, el jugador de la Selección Peruana percibe un sueldo que bordea los 85.000 euros, ubicándose en la novena posición de los mejores pagados de Saint-Étienne. La lista es liderada por Wahbi Khazri, quien recibe cerca de 290.000 euros como parte de sus honorarios.

Ahora, centrándonos en la parte deportiva, Saint Étienne enfrenta este viernes al AC Mónaco en condición de local, a la espera de conseguir un buen resultado, que ubique al conjunto galo a más de seis puntos de la zona de descenso, que le pertenecen - por ahora - al Nantes, Nimes y Dijon.

El salario de los jugadores de Saint Etienne. (Captura L'Equipe)

El caso de la Selección Peruana

Sin posibilidades de jugar en las Eliminatorias (CONMEBOL suspendió la jornada doble), la Selección buscó alternativas para tener actividad en los últimos días de marzo, durante el desarrollo de la fecha FIFA. Entonces, el cuadro nacional pudo cerrar un encuentro amistoso contra Chile, pero no hubo acuerdo final que queja finalmente a Ricardo Gareca y a todo su comando técnico.

Desde La Videna, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, brindó detalles sobre el compromiso truncado frente a ‘La Roja’. El directivo sostuvo que los clubes de la Major League Soccer (MLS) pusieron trabas y anticiparon que no estaban dispuestos a enviar a sus futbolistas con la Bicolor.

“Hubo dos clubes de la MLS que no querían ceder a sus jugadores. La MLS lo ratificó a nombre de todos los clubes, pero con razones que no son correctas. No se optó por la opción de partido amistoso con jugadores del torneo local. Se trataba de jugar contra Chile, un rival clásico, no tenía sentido jugar por jugar”, manifestó el representante de la FPF.





