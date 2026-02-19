La planificación de la Selección Peruana para este año sigue tomando forma y el comando técnico ya tiene la mira puesta en los próximos retos internacionales. Con la intención de no perder ritmo de competencia y seguir afinando la idea de juego, la Federación se encuentra ultimando los detalles para confirmar a su próximo rival. Mano Menezes, actual estratega de la ‘Bicolor’, alista a sus convocados sabiendo que la Fecha FIFA del mes de marzo será clave para sacar conclusiones. En esa línea, Depor pudo conocer que el equipo nacional está a punto de cerrar un amistoso con Honduras, un duelo que servirá para medir fuerzas ante un rival físico y exigente que pondrá a prueba el nivel del plantel.
Noticia en desarrollo...
