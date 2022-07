La salida de Ricardo Gareca es un dolor que se debe asimilar no solo por los jugadores que integran la selección peruana, sino también por el hincha peruano. Y es que el ‘Tigre’ cambió la mentalidad de todos y convenció al futbolista peruano de que era capaz de competir contra los rivales más fuertes del continente. Derrumbó esa barrera que parecía imposible y deja una serie de enseñanzas que, por un lado, es necesario continuar y, por el otro, es urgente mejorar.

Si bien todo es reciente y la herida está abierta, no hay duda de que la no renovación de Gareca golpea al peruano de a pie en todo sentido. No obstante, en Depor vamos de lo general a lo específico y analizamos tres aristas correspondientes al plano deportivo, psicológico y social. ¿Cuál es el impacto tras el fin de la era del ‘Tigre’ en la bicolor y cómo eso puede repercutir en la selección peruana y el hincha común?

Reestructuración en suspenso

Una de las condiciones que puso Gareca para quedarse fue exigirle a la FPF la presentación de un plan de reestructuración para la mejora del fútbol peruano. Sin él en el camino, queda en suspenso lo que pueda pasar al respecto y, además, se desconoce si los directivos tienen la intención de continuar con las reformas. En tiempos en los que la competitividad es elevada y se exige mejoras para clasificar a Mundiales, es necesario potenciar los recursos base de nuestro balompié o, por lo menos, sentar las bases para un proyecto a futuro.

“La sensación ahora es de lamento porque se puede haber hecho muy buenos trabajos en temas de resultados. Lo lógico era que continuase para sostener lo que se ha alcanzado y obviamente tratar de mejorarlo, para eso se necesita tiempo. Hemos estado en dos repechajes y eso demuestra el buen trabajo que hizo en lo futbolístico”, expresa Julio César Uribe, extécnico de la selección peruana en 2000/2002 y 2007.

Además, Gareca y su grupo de trabajo también fueron los artífices de devolverle la confianza al futbolista peruano. Ese fue su primer paso: convencer al jugador de que no es menos que un brasileño, un argentino, un uruguayo o un chileno. Y este convencimiento fue la base para construir su proyecto, uno que lo clasificó a Rusia 2018, lo hizo subcampeón en la Copa América 2019 y lo puso a un tiro penal de meterse a Qatar 2022. Convertir a una selección peruana en un equipo competitivo es parte de su éxito, al igual que potenciar a algunos futbolistas para dar lo mejor de sí vistiendo la camiseta de la bicolor.

“Él es, sin duda, el entrenador más exitoso de las últimas décadas del fútbol peruano, no solo porque nos llevó al Mundial, sino también porque llegar a una final en Copa América y pasar a etapas semifinalistas, e ir a un repechaje que se perdió en la cancha. Deja la varilla muy alta”, sostiene Aldo Panfichi, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y autor del libro “Ese Gol Existe”.

Incertidumbre y miedo a lo desconocido

El fin de la ‘era Gareca’ supone el inicio de otro proceso a cargo de un nuevo entrenador. En torno a eso, se puede generar una especie de incertidumbre y miedo a lo desconocido sobre lo que le depara a la bicolor. Y es que el ‘Tigre’ estuvo al mando más de siete años, los seleccionados conocen su manera de trabajar y costará adaptarse a una nueva figura de líder que guíe al equipo en las Eliminatorias. Esa sensación afecta al futbolista y a su posible desempeño en el campo de juego.

“Nos vamos a ver afectados, porque el nivel de expectativa ha sido muy fuerte. Es como que se derrumba la imagen y nosotros vamos a regresar nuevamente a lo mismo. Y surgen algunas dudas como quién nos llevará al próximo Mundial y quién será el próximo entrenador para el duelo de setiembre (contra México). Y el que venga, sea nacional o extranjero, va a tomar un fierro muy caliente. Gareca está dejando a la selección arriba, el que venga debe trabajar mucho más o el doble de lo que él hizo”, comenta Julio César Perche, experimentado psicólogo deportivo.

El especialista advierte que esta situación puede generar diversas sensaciones en el futbolista peruano: “El miedo escénico puede emerger nuevamente en el jugador. Esto es la sensación que tiene la persona de sentirse observado ante equipos que son superiores a nosotros. También puede emerger la sensación de la decepción. El no retorno de Gareca se puede tomar como ‘la muerte de la única persona a la que se le podía creer’. Y, por tanto, nosotros estamos en una etapa de duelo, jugadores y aficionados, de la misma manera cuando se produce el fallecimiento de un ser querido”.

Pesimismo colectivo

Gareca es el personaje más respetado y con mayor credibilidad entre los peruanos. Se ganó a pulso la confianza del hincha e hizo que la selección sea motivo de alegría, unión y fiesta. No obstante, tras confirmarse su salida de la bicolor, se crea un ambiente de pesimismo colectivo que costará entender y superar en el corto plazo.

“Siento que se cierra un ciclo. Lamentablemente, los éxitos deportivos no se han trasladado a la organización del fútbol peruano y eso va a acentuar el pesimismo que existe en el Perú por la situación económica, la inflación, la crisis política, la corrupción de nuestras autoridades”, menciona Panfichi, sociólogo y catedrático de la PUCP. “El fútbol era la tabla de salvación, y ahora, al no tener esto; es decir, las posibilidades de éxito inmediatas, va a acentuar el pesimismo y la sensación de crisis que ya existe en el Perú”.

Los hinchas peruanos dijeron presente en masa en los tres partidos de la bicolor en el Mundial de Rusia.

El especialista también detalla que el hincha peruano extrañará de más o menos a Gareca dependiendo de lo bien que nos vaya con el próximo seleccionador. “Si fracasamos con otro entrenador o traemos uno que no da la talla, entonces el recuerdo de Gareca será cada vez más fuerte, lo extrañaremos más. Sin embargo, por alguna razón que no alcanzo a mirar, un buen entrenador iguala o supera a Gareca, entonces lo seguiremos pensando como un excelente técnico, pero ese recuerdo ya no será tan urgente si ocurriera lo contrario”.

Panfichi afirma que es necesario hacer un balance general para evaluar las cosas positivas que dejó el proceso de Gareca a fin de evitar los errores cometidos durante su etapa como seleccionador. “No nos hemos recuperado todavía. Estamos atónitos sin reaccionar, sin haber procesado bien. No he leído ningún balance realmente integral de lo que sucedió. Creo que es el momento de empezar a hacerlo, pero estamos todavía golpeados anímicamente”, manifiesta.





