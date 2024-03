La Selección Peruana empezó con ‘pie derecho’ la era de Jorge Fossati, un técnico que apostó por probar la mayor cantidad de jugadores en los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, para ir definiendo el potencial que posee cada uno y qué aportes podría darle al combinado nacional. Uno de los jugadores que había perdido un espacio en la blanquirroja era Sergio Peña -en el proceso de Juan Reynoso-, a quien el uruguayo puso de titular frente a los dominicanos. Esa confianza la respondió con un gol -fue el primero del 4-1 ante la selección de Concacaf-, que no solo refuerza la calidad de futbolista que es, también el buen momento que atraviesa.

En ese sentido, el volante de Malmö no ocultó su alegría, luego de volver a marcar con la bicolor, un hecho que no ocurría desde el duelo ante Bolivia en Lima disputado en noviembre del 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. “Hacer un gol con la Selección después de mucho tiempo es importante, me ha tocado jugar y no jugar, pero contento por estar en la Selección”, afirmó.

Eso sí, dejó claro en su entrevista con Movistar Deportes que siempre estuvo a disposición del elenco blanquirrojo, pero que su estancia en el campo de juego pasaba por decisión técnica. “Son decisiones de los entrenadores, del sistema, siempre me he entrenado bien, pero respeto cuando no me ha tocado jugar, el DT tiene sus motivos y se respeta”, sostuvo.

“En realidad nunca sentí que mi nivel bajó, dejé de jugar por decisión del entrenador, vino un entrenador nuevo también, eso fue lo que sucedió, mi nivel futbolístico siempre he tratado de dar el 100 %, más allá de buenos o malos partidos; estoy siendo titular en mi equipo y siendo importante, me siento bien. El equipo está mejorando, nunca es perfecto, es un proceso y hay que mejorar seguramente”, agregó.

Los números de Sergio Peña en el Perú vs. República Dominicana. (Foto: SofaScore)

Respecto al sistema 3-5-2 que viene implementando Fossati a la bicolor, señaló que “es una alineación distinta, correr al espacio, es algo que no estoy acostumbrado a hacer, pero con trabajo y el tiempo podremos seguir creciendo”. Pese a esto, enfatizó que se viene construyendo un buen ambiente en el equipo, lo que permitirá seguir creciendo y mejorando.

“El nuevo comando técnico ha entrado bien, somos una selección que siempre ha estado unida, el ‘profe’ ha alimentado eso y vamos a seguir conociéndonos tanto jugadores como comando técnico”, comentó Peña, quien en las próximas horas volverá a Suecia, para incorporarse a los trabajos de su club y continuar con los partidos de la temporada.

Sergio Peña jugó ante República Dominicana 84 minutos, donde tuvo la oportunidad de anotar a los 18′ y tener tres pases clave. Además, fue preciso en siete de los 10 pases largos que dio, con un 79 % de pases precisos en total, durante todo el compromiso en el Monumental. Sumado a ello, se tiene las tres recuperaciones que tuvo para así generar situaciones de peligro, a lo largo del partido.

¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.

Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





