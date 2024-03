La Selección Peruana arrancó la era de Jorge Fossati con dos victorias ante Nicaragua (por 2-0, con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula) y República Dominicana (por 4-1, con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero). A grandes rasgos, se vieron aspectos buenos y otros por mejorar, pero si hubo algo que trajo consigo estos buenos resultados fue ‘esperanza’. Así lo dio a conocer Juan Carlos Oblitas el último martes, luego del duelo ante los dominicanos en el estadio Monumental de Ate.

En diálogo con Movistar Deportes, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se refirió al cierre de los amistosos que se jugaron por la fecha doble FIFA de marzo y lo que viene generando en los hinchas, luego de un arranque complicado en las Eliminatorias 2026, las mismas que continuarán en setiembre de este año.

“Hay una palabra que puede resumir mucho todo esto y es esperanza. Creo que la gente se ha vuelto a enganchar y la gente siempre tiene esperanza y necesita solo una chispa. Y tanto Jorge Fossati como los jugadores han hecho que esa chispa funcione”, precisó el ‘ciego’. Asimismo, se refirió al desempeño de los jugadores, el cual se vio parejo en ambos amistosos.

Y es que, con los resultados irregulares en las primeras seis fechas de las Clasificatorias Sudamericanas, hubo muchas críticas hacia los jugadores y su performance. “No tenemos jugadores que se hayan olvidado de jugar al fútbol, son momentos y es una situación delicada en la tabla. Hay que ser realistas, pero la esperanza nos debe mantener fuertes en este momento”, argumentó.

Respecto a la afición que se dio cita, tanto en el estadio Alejandro Villanueva, como en el Monumental, indicó que “este momento es lo que le estaba faltando a la hinchada sobre todo, que nos vean nuevamente ganar. Vendrán rivales mucho más complicados, vendrá la Copa América, pero eso servirá para armar el equipo que juegue las Eliminatorias, donde será muy complicado”.

Bajo esa línea, reflexionó sobre lo ocurrido en las jornadas pasadas, donde se visualizó un ‘quiebre’ con los hinchas. “La empatía que tuvo la Selección con la gente y que en un momento determinado la gente se distanció. La hinchada es fabulosa, ya vieron lo que pasó en Matute, hoy en el Monumental y esperamos seguir así”, agregó.

Finalmente, se refirió a cómo vio a Jorge Fossati en los dos encuentros que se jugaron este mes. “Lo veo nervioso, se lo he dicho a él, si no tienes nervios no puedes dirigir. Si no tienes ese fuego para competir no puedes dirigir. El sabe el fierro caliente que agarró, estamos detrás de él para acompañarlo en esta aventura con un final feliz”, concluyó.

¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.

Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





