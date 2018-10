A partir de enero arrancará la participación de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano de Chile, torneo en el que estará en juego 4 cupos al Mundial de la categoría. Daniel Ahmed , jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asume el reto como en el 2013, en Argentina.



Aunque aquella vez tampoco se logró el objetivo, la bicolor dejó una grata impresión, con triunfo sobre Brasil y un partidazo con Uruguay. Uno de los mayores logros fue la promoción de jugadores. Cinco de ellos (Tapia, Flores, Polo, Araujo y Cartagena) estuvieron con Perú en el Mundial de Rusia 2018. El entrenador no tiene duda de que la historia se repetirá. Incluso, uno de sus pupilos ya debutó.

¿El objetivo de la Sub 20 es la clasificación al Mundial de Polonia?

Estamos priorizando que los chicos evolucionen y sean jugadores importantes a futuro. Vamos a competir, a ganar, a buscar la clasificación, pero uno no puede prometer algo en el fútbol. Lo que sí puedo asegurar es que el equipo será muy competitivo. El equipo trabaja fuerte para eso.

Daniel Ahmed explicó el objetivo de la Selección Peruana Sub 20. (Alex Reyes/Francisco Neyra)

¿Cómo va la preparación?

Estamos muy contentos al igual que en las otras categorías (Sub 15 y Sub 17). En el caso de la Sub 20, sentimos que los chicos evolucionan mes a mes. Eso genera una gran expectativa. Siento que muchos llegarán a la selección mayor.

¿Cuántos?

Sería injusto dar nombres, pero tengo la expectativa de que serán bastantes.

¿Es un plus que la Sub 20 sea sparring de los mayores?

Sí. Ahí hay un gran mérito de Ricardo Gareca y su grupo de trabajo de unificar mayores con menores. En teoría debe ser algo natural, pero no lo fue en el pasado. Los juvenil se potencian más. Hace ver realidades como la de Marcos López (el volante de 18 años debutó con los mayores ante Alemania).

Daniel Ahmed contó sobre la preparación de la Selección Peruana Sub 20. (Alex Reyes/Francisco Neyra)

¿Cuál fue la impresión de Marcos López cuando volvió a los entrenamientos?

Le preguntamos en medio del grupo cómo se había sentido y nos contó que fue una experiencia enorme, que las distancias son cortas y que los rivales son muy exigentes. Siente que el jugador peruano está preparado para estos retos.



¿Qué tanto Gareca conoce a los jugadores de la Sub 20?

La misma metodología de trabajo lleva a eso. Ese es el objetivo de Gareca. Mientras observa a los jugadores que defienden el presente, está viendo a los del futuro. Esos dos tiempos ya se están uniendo. Ya fue un juvenil.

¿Aspectos como la educación juegan un papel importante en la preparación del equipo?

Sí. La Federación tiene un área de desarrollo humano. Existe un programa que brinda charlas a los chicos de todas las categorías sobre sexualidad, drogadicción, alcoholismo y familia. El programa también incluyó visitas sociales. Hace poco fuimos a Aldeas Infantiles.

La Selección Peruana venció 3-1 a Ecuador en su último amistoso internacional. (FPF) La Selección Peruana Sub 20 venció 3-1 a Ecuador en su último amistoso internacional. La bicolor formó con Brayan Velarde, Emile Franco, Franco Medina, José Bolívar, Gonzalo Sánchez, Alec Deneumostier (parados); Michel Rasmussen, José Zevallos, Angello Tandazo, Martín Távara, Joaquín García (sentados). Foto: FPF. FPF

La idea es que se genere una maduración en ellos y entiendan que la vida no es fácil. En cuanto a lo académico, es una obligación que terminen la secundaria. De lo contrario, no son convocados.

¿Qué piensa de la preocupación que existe por encontrar centro delanteros en el Perú?

Siento que el tiempo nos está ayudando en esa búsqueda. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero todavía están para darle al fútbol peruano al nivel que le conocemos. Quizás en ese periodo nos sirva para desarrollar a los futuros centros delanteros. Además, hoy tenemos a Raúl Ruidíaz quien lo está haciendo muy bien. Detrás de él también hay otros jóvenes.

Selección Peruana: Daniel Ahmed destacó la auspiciosa vuelta al fútbol de Jean Deza Daniel Ahmed junto a sus jugadores de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano de Argentina 2013. (USI)

EL DATO: La Selección Peruana Sub 20 jugará dos partidos amistosos contra Uruguay, en Montevideo, el 9 y 11 de octubre. Mientras que ante la reserva de River Plate y Boca Juniors, el 14 y 16, respectivamente, del mismo mes.

