¿Qué les piden? La dura confesión del jugador de la Selección Sub 20 sobre el fútbol de menores en nuestro país [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 20 tuvo una poco afortunada participación en el último Sudamericano de la categoría, realizado en Chile, lo que generó varias críticas, principalmente, a Daniel Ahmed.

A raíz de ello, Sebastián Gonzales (delantero de la blanquirroja que estuvo presente en dicho torneo) se encargó de expresar su incomodidad sobre cómo se trabaja en el fútbol formativo de nuestro país, lo que termina dando pocos frutos en los torneos internacionales.

"Hay equipos que cobran mensualidad, cobran uniforme y que muchos jugadores no entrenan en las mejores canchas. Varios chicos no tienen con qué ir a entrenar", señaló el delantero de la Selección Peruana Sub 20 a TV Perú.

Además, confesó que le tocó ver las duras decisiones que tomaban algunos de sus amigos, con quienes compartió la formación en el deporte. "Conozco a varias personas que no contaban con ropa y chimpunes, lo que hizo que desistan de jugar al fútbol". finalizó Gonzales,

El ahora delantero de Sport Boys sabe que, a comparación con algunos de sus compañeros que quedaron en el camino, tuvo mucha suerte y espera poder despegar este año y demostrar todas sus cualidades en la Liga 1.