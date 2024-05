El amistoso pactado entre las delegaciones Sub-20 de Perú y Costa Rica parecía tener un escenario sombrío. El otoño se hizo presente con una tenue neblina y vientos fríos en la Videna; sin embargo, ello no iba a impedir que se lleve a cabo el duelo pactado para este jueves, donde -sin duda- los dirigidos por José ‘Chemo’ del Solar querían nuevamente ser protagonistas. Con el pasar de los minutos, la mañana se fue calentando, así como los motores en el partido, que finalmente concluyó con la victoria para la bicolor por 1-0. ¿Cómo se dieron las acciones?

El estratega nacional optó por un once ofensivo, con un sistema de 3-4-3, con Fabián Lora (procedente de Sporting Cristal) y Felipe Chávez (directo del Bayern Munich) por los extremos, mientras que Víctor Guzmán (de Alianza Lima) en el ataque. Si bien en los primeros minutos la blanquirroja se fue acomodando en el campo, muy pronto hallaron los caminos para comenzar a generar situaciones de gol.

Fue así que, antes de cumplirse los primeros 45′, se tuvo una oportunidad perfecta. En bloque, Perú salió a atacar a terreno ‘tico’, con Chávez por el sector derecho y Lora en el centro. Si bien el jugador del cuadro alemán remató al arco de Costa Rica, el balón rebotó en uno de los defensas, situación que aprovechó el atacante de Sporting Cristal para finalmente firmar el 1-0.

Tras el descanso, ‘Chemo’ aplicó algunos cambios, incluyendo a Felipe Chávez y, para el minuto 70, Juan Pablo Goicochea. Si bien el control del balón lo tuvo el combinado nacional, los costarricenses no se quedaron atrás. La ocasión más clara se dio alrededor de los 80′ del partido, cuando Matías Wanchope estuvo casi frente a la portería presto para rematar, sin nada que le impidiera anotar; no obstante, el balón se fue desviado.

El número ‘21′ de Costa Rica continuó buscando espacios, pero sin mucho éxito, ya que la defensa de Perú impidió que avance hacia el área chica y tiente el empate. Los minutos pasaban y, si bien la bicolor mostró su mejor versión, la poca precisión en la jugada final evitó que el marcador aumente su ventaja para los locales. Finalmente, tras cinco minutos extras en el partido, el duelo concluyó con solo un tanto.

La palabra de los protagonistas

Si bien Víctor Guzmán no anotó para el segundo amistoso ante Costa Rica, sí lo hizo en el duelo pasado, cuando quedó 3-2 a favor de la blanquirroja. Pese a ello, el jugador íntimo se mostró orgulloso de sus compañeros, porque se cerró la fecha de amistosos con victorias. “Me quedo con la entrega. Se ha notado el trabajo que hemos hecho con el profesor y creo que estamos haciendo las cosas bien”, dijo.

Respecto a su desempeño con la selección y también con el cuadro blanquiazul, admitió sentirse “tranquilo. Estoy aprendiendo mucho, si no entro, estando afuera también aprendo bastante”. Incluso, admitió que trata de ver siempre el trabajo de Hernán Barcos, a quien toma como referente al momento de entrenar: “Hernán me ayuda mucho y verlo trabajar me enseña mucho”.

Otro de los que habló para la transmisión de FPF Play fue Felipe Chávez, quien señaló que “fue mejor que hayamos ganado y dejado el arco en cero”. También admitió estar “orgulloso de jugar para el país de mi padre y él también está orgulloso de mí. Me cuesta hablar el español, pero sí lo entiendo y lo practico, especialmente, cuando vengo”.

Respecto al modo de trabajo de ‘Chemo’ del Solar, recalcó que el técnico trabaja “mucha táctica, es diferente con Europa, pero cada entrenador tiene su estilo de cómo entrenar”. Además, señaló las diferencias que halla con el fútbol que practica en Alemania. “Creo que el fútbol sudamericano es más con el cuerpo y los árbitros dejan jugar más. En Europa el partido es más rápido y también más intenso”, concluyó.





