Campeón del mundo con Argentina en México 86, máximo ídolo del ‘Rey de Copas’ y de Diego Armando Maradona, Ricardo Bochini, el excompañero de Percy Rojas en Independiente entre los años 1974 y 1977, conversó con Depor sobre el Perú vs. Argentina que se jugará este martes en el Estadio Nacional por las Eliminatorias al Mundial 2026. El exjugador que tiene su nombre y apellido grabado en el estadio de ‘El Rojo’ y en un tramo de la calle Cordero (comprendido entre Alsina y las vías de ferrocarril), en Avellaneda, confesó que ya no ve el juego de la Selección Peruana desde que no está su compatriota Ricardo Gareca. Eso sí, respeta el juego de la bicolor, recordó a Héctor Chumpitaz, el ‘Cholo’ Sotil, Juan José Muñante y a su amigo ‘Trucha’, generación de futbolistas que extraña. “Fue la mejor época de Perú para mí”, confesó el ‘Bocha’.

Argentina, la vigente campeona del mundo, viene a Lima para enfrentar a la selección peruana, que se ubica penúltima en las Eliminatorias, pero que últimamente hizo buenas presentaciones ante el equipo de Lionel Scaloni... Argentina está jugando muy bien en las Eliminatorias, y bueno, Perú no está en el nivel futbolístico que tuvo en la anterior Eliminatoria. Será un partido interesante, donde obviamente el favorito es Argentina, pero los partidos hay que jugarlos y ver lo que sucede . Es el mejor arranque de Argentina con Lionel Messi en las últimas Eliminatorias. Están líderes con puntaje perfecto y manteniendo el juego que los hizo campeones en Qatar 2022... Sí, son los mismos jugadores, el mismo técnico y la mismas ganas de jugar para la selección. Todos los que juegan están con motivación, y eso hace que siga siendo la mejor del mundo. Siempre tratan de ser superior con su juego a sus rivales. Lionel Messi está en una liga como la MLS discutida por muchos, pero sigue en buen nivel futbolístico cuando se pone la ‘Albiceleste’... Tiene jugadores que lo respaldan muchísimo, en ritmo de selección. Es un jugador necesario para la Argentina. Hace jugar al equipo de la mitad de cancha hacia delante y es decisivo. ¿Ha seguido el juego de la selección peruana? Algunos futbolistas que jugaron en Rusia 2018 con Ricardo Gareca se mantienen, pero está un técnico peruano como Juan Reynoso en la conducción. Lamentablemente solo han sumado un punto en los tres partidos iniciales de las Eliminatorias... Bueno, yo lo vi a Perú, es la realidad. Siempre me gusta el fútbol peruano, su característica de jugadores técnicos y habilidosos, ojalá puedan a volver a ser esa selección de antaño. Usted lo tiene referenciado a Luis Advíncula en Boca Juniors, hace poco Paolo Guerrero en Racing, ahora en LDU de Ecuador... Sí, los seguí a Paolo en la Sudamericana con Liga de Quito, pero no te puedo hablar más de Perú, yo lo veía más seguido con Ricardo Gareca. Tenía jugadores que estaban en un buen nivel, pero ahora no están en su mejor momento. ¿Qué recuerdos de los enfrentamientos a nivel de selección y de clubes con los peruanos? Perú en 1970 y en 1985, cuando estuvieron cerca de eliminarnos en la cancha de River, tenía jugadores extraordinarios como Chumpitaz, Muñante, el ‘Cholo’ Sotil. Todos jugadores extraordinarios. No sé cuándo van a volver a salir esos jugadores, esa época fue para mí la mejor de Perú. Deben apoyar más a los jóvenes, los clubes trabajar mejor en menores. Por último, previo agradecimiento por los minutos y la charla, ¿qué mensaje a su excompañero Percy Rojas? Sé que está un poco mejor de lo que le pasó. Mucha fuerza. Siempre lo tuve de compañero y amigo cuando estuvo conmigo en Independiente. Ojalá que, en algún momento, venga a jugar otro peruano a Independiente. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR ¿A qué jugamos en Chile? Replanteos fallidos de Reynoso bajo la lupa

la de un mortal que lo ganó todo en el mundo del fútbol cuando Depor lo contacta a través del hilo telefónico. Hablamos del argentino Ricardo Enrique Bochini, el excompañero del 'Trucha' Rojas en su 'Rojo' querido entre los años 1974 a 1977.





ídolo del mismísimo Diego Armando Maradona y máximo