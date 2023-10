A un día del partido de Perú vs. Argentina, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa, donde dio a conocer cómo llega el plantel para el duelo por las Eliminatorias 2026. Si bien las preguntas estuvieron dirigidas al estilo que se usará frente la ‘Albiceleste’, no se pudo dejar de lado las críticas que recibió el comando técnico nacional tras la caída en Santiago (la bicolor se encuentra en el penúltimo lugar). Al respecto, el DT de la blanquirroja no buscó culpables e instó a los hinchas a seguir apoyando a la Selección Peruana.

“Está claro que el último partido no me gustó para nada. 70 minutos el equipo no plasmó lo que queríamos. De repente hay más culpa mía, debí insistir más. Me quedo con el rendimiento que hubo ante Brasil. Las criticas son parte de este lindo puesto. Por lo demás, me queda agradecer a la gente con la que vino del vuelo, más allá de aquellos que gritan, pero sí, agradezco a las personas que priorizan la selección, más allá de quién esté”, indicó el DT en la Videna.

Asimismo, recordó los años en los que la ‘bicolor’ sufrió por llegar a un Mundial y que, pese a ello, no se debe ‘castigar’ a los jugadores. “Esto ya lo vivimos. Me ha tocado vivir eliminatorias, desde Argentina 78. Yo no tomo esto para nada personal, soy el responsable y pongo el pecho. Prefiero que me maten a mí y no a los chicos. Si hay un costo por pagar, lo asumo. Quizá también nos toque revertir esa situación, como ha pasado y el equipo se ha reinventado y esta no será la excepción”, enfatizó.

Respecto al ‘ratoneo’, Reynoso fue muy tajante. “Habría que preguntar a los que lo mencionan qué es ‘ratonear’. A veces solo se repite sin entender”. Finalmente, argumentó porqué puso a Andy Polo por izquierda: “Nosotros, de acuerdo a las características del rival evaluamos. Andy ha jugado por izquierda en su carrera, es un tema que no le es desconocido, ahora en su club juega por derecha, pero no le desagrada esa posición. El jugador siempre quiere jugar, en el puesto que esté. Si salió mal es responsabilidad de quien habla”.

Así llega Perú ante Argentina

La Selección Peruana volverá a jugar esta semana, cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Entre los llamados a jugar están André Carrillo, quien se perfila como uno de los titulares para dicho compromiso, junto a Franco Zanelatto y Paolo Guerrero en el ataque. Eso sí, se sabe que será un duelo complicado, especialmente, por el nivel del rival de turno.

Las entradas para el cotejo de Perú vs. Argentina, que se jugará este martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional, ya se agotaron. Sin embargo, para los que se queden en casa lo podrán ver en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.





