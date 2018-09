Selección Peruana: técnico de Holanda habló de la bicolor y defendió despedida de Wesley Sneijder

A pesar de tratarse de un futbolista de clase mundial y con una carrera envidiable, en Holanda surgieron algunas críticas con relación a la despedida que se le prepara a Wesley Sneijder en el próximo amistoso de la 'Naranja Mecánica' contra la Selección Peruana.

Algunos no están de acuerdo porque el ex Real Madrid fue parte del último equipo holandés que no clasificó a Rusia, sin embargo el DT Ronald Koeman le hizo frente a las críticas.

Jefferson Farfán y Christian Cueva llegaron a Ámsterdam [VIDEO]

"Es lógico que la competencia esté dominada por Wesley, eso es lo que se ha discutido. Sneijder ha jugado 133 partidos internacionales, no solo dices adiós, creo que se mereció esta despedida ante Perú", dijo el DT en conferencia de prensa.

El entrenador señaló que Wesley Sneijder jugará alrededor de 60 minutos ante la bicolor y que el juego de su equipo se enfocará en el habilidoso mediocampista.

Johan Cruyff Arena: Conoce el estadio donde Perú enfrentará a Holanda

La Selección Peruana y Holanda se enfrentarán este jueves 6 de setiembre a la 1 y 45 (hora peruana) en Amsterdam. Luego, los pupilos de Ricardo Gareca visitarán a Alemania.