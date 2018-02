Carlos Cáceda volverá al fútbol peruano para no perder su cupo en la lista de convocados de la Selección Peruana para el Mundial. El arquero nacional será, finalmente, prestado a Deportivo Municipal hasta el 30 de junio de este año.

Cristian Lagrotta, representante del jugador, ofreció detalles de lo que realmente pasó con Tiburones Rojos de Veracruz y lo que llevó al portero del combinado nacional a firmar por el club mexicano.

"Cuando Carlos Cáceda va a Veracruz, Gallese (a quien también representa Lagrotta) fue puesto en venta. Habían sondeos en el mercado europeo que permitían pensar que Pedro no iba a continuar en el club y era una buena oportunidad para que Carlos se quede con el arco", sostuvo el representante argentino en el programa Barrio Fútbol de radio Ovación

Lagrotta, también agregó que había un 'plan B' en caso esto último no ocurriera. "Como segunda opción, Carlos iba a ser prestado a Houston Dynamo de la MLS, pero no hubo acuerdo entre clubes y ante la lesión del tercer arquero de Veracruz, el club decidió no cederlo", aseguró.

Cristian Lagrotta también representa a Pedro Gallese y Wilder Cartagena. (Foto: Veracruz) Cristian Lagrotta también representa a Pedro Gallese y Wilder Cartagena. (Foto: Veracruz)

Ante la posibilidad de que Cáceda se quede sin jugar, el representante argentino contó que 'La Pantera' tuvo una reunión con los miembros del comando técnico de la bicolor. "Carlos tuvo una conversación con Gareca y Alfredo Honores (preparador de arqueros de la selección). Ante la posibilidad de que quede fuera del Mundial, le aconsejaron que busque un club hasta el inicio del mismo", afirmó.

Finalmente, el representante del golero de la Selección Peruana dijo que espera concretar la venta de Pedro Gallese al fútbol europeo luego del mundial y, con ello, que Carlos Cáceda se adueñe del arco de Veracruz.

