Como parte de su preparación de pretemporada, Junior de Barranquilla llegó a nuestro país como invitados para la Tarde Rosada de Sport Boys junto a su entrenador, César Farías quien estuvo muy cerca de formar parte del fútbol peruano se tomó el tiempo para desmentir algunos rumores que rondaron tras los acercamientos que tuvo el técnico venezolano con Universitario de Deportes, luego de la salida de Jorge Fossati.

A fines del 2023, habiendo salido campeón pero con la salida de Fossati del plantel ‘crema’, la baraja de opciones que tuvo Universitario para elegir al nuevo entrenador que sería el encargado de tomar las riendas del equipo en el año del Centenario, se redujo a dos opciones: César Farías y Fabián Bustos.

Hoy conocemos quién finalmente terminó ganando la puja, pero ¿Qué fue lo que pasó con Farías? En ese momento, el estratega venezolano formaba parte de las filas de las Águilas Doradas de Colombia y pese a que presentó su renuncia para encargarse del conjunto ‘merengue’, el tiempo que le habían dado para tomar la decisión ya había acabado.

Es por ello que Manuel Barreto y la administración de la ‘U’, terminaron eligiendo a Fabián Bustos quien dio una respuesta más inmediata. Pero con la renuncia de Farías, mucho se habló que los ‘cremas’ le habrían jugado mal al hoy estratega de Junior de Barranquilla, ya que se había quedado “en el aire” sin un equipo que lo respalde.

Pero muy al contrario a lo que todos podrían rumorear, eso no fue lo que pasó y hoy fue aclarado por el propio César, que llegó a la capital para dirigir un duelo ante Sport Boys. “No me pude desvincular a tiempo de Águilas, y ese fue el motivo por la que no llegué, no fue otro motivo. No hubo ningún problema con la dirigencia de la ‘U’, ni me quedaron mal, ni me hicieron perder el trabajo como se decía por acá. Fue todo entendible, ellos necesitaban un entrenador en el lapso de tiempo que yo no podía estar y a raíz de eso termino, y a los 15 días estoy en el América de Cali”, mencionó a GOLPERU.

El DT tenía contrato vigente en Colombia cuando lo contactaron de la 'U'. (Foto: Getty Images)

Con dicha respuesta, dejó en claro los comentarios que surgieron en ese momento, sobretodo porque no quedó sin trabajo. Si bien, fue su único acercamiento directo al fútbol peruano, aseguró que le han llegado propuestas de otros equipos pero sin resultar de manera oficial.

“Lo más cerca de dirigir en Perú fue con Universitario porque se reunieron conmigo, y se reunieron con mi representante, el acuerdo estaba hecho, pero no se pudo dar por cuestiones de tiempo. Después han habido consultas, pero estaba yo con trabajo y ha sido más cuestión de momento. Para mí siempre es un placer poder tener las posibilidades de ir a un nuevo lugar, pero en este momento estamos muy felices en Barranquilla”, sostuvo.





¿Qué dijo Farías del actual desempeño de la U?





Previo a su viaje a Lima, César Farías estuvo disputando también la Serie Colombia 2024, donde se vio las caras justamente con el club al que estuvo a punto de dirigir, Universitario de Deportes. En dicho duelo, los ‘cremas’ no tuvieron piedad y ganaron 3-1 en condición de visita, por ello el técnico venezolano no dudó en destacar el buen trabajo del plantel peruano.

“Jugamos contra un buen equipo, que viene de ser bicampeón, que arrancó con Fossati, después pasó a las manos de Fabián, han tenido buena regularidad sus jugadores, y qué mejor preparación que esta, y que nos obliguen a mejorar”, aseveró.





