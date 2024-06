Corrían los 30 minutos del primer tiempo del Perú vs. Chile por Copa América 2024, cuando Luis Advíncula sintió molestias y pidió su cambio. El ‘Rayo’, que había iniciado como carrilero zurdo, venía haciendo un partido correcto en ese sector, pero no tuvo tiempo aprovechar sus características y generar peligro al equipo de Ricardo Gareca por su lado. El futbolista de Boca Juniors fue reemplazado por Marcos López, quien fue de menos a más en el encuentro y se acomodó bien defensivamente en la segunda mitad, aunque le costó llegar con claridad al ataque. En el próximo duelo frente a Canadá, el jugador del Feyenoord tendrá la oportunidad de salir como titular y demostrar que puede adueñarse de la banda izquierda de la ‘Bicolor’.

Jorge Fossati comenzó a probar distintas alternativas para la posición de carrilero izquierdo desde los amistosos de marzo, cuando ensayó con Oliver Sonne en ese puesto. Además, en los últimos partidos ante Paraguay y El Salvador lo hizo con ‘Bolt’, quien finalmente fue el elegido para arrancar como titular frente a Chile en el debut; sin embargo, el ‘Rayo’ no pudo completar el encuentro y se confirmó que será baja contra Canadá en la próxima jornada. Para este duelo, el charrúa tendrá que disponer de López desde el arranque, un jugador que no ha tenido continuidad en Feyenoord en la última temporada europea, pero que con la ‘Bicolor’ viene alzando su rendimiento.

Los 55 minutos de López ante Chile

López ingresó sobre los 35 minutos, en un partido muy peleado y con una Selección Peruana muy imprecisa del mediocampo hacia delante. El futbolista del Feyenoord demoró en acomodarse al ritmo en que se venía jugando el encuentro y no fue hasta después del descanso donde se ordenó mejor por el sector izquierdo para apoyar al equipo en defensa ante las aproximaciones de Chile, así como también para ir al ataque por su banda, aunque esto último con poca claridad y le faltó más determinación para generar peligro.

Marcos López ingresó por Luis Advíncula ante Chile. (Foto: AFP)

De hecho, en los amistosos frente a Paraguay y El Salvador, López tuvo buenos rendimientos gracias a su aporte ofensivo. El ex Sporting Cristal se mostró como uno de los jugadores más participativos del equipo y las mejores jugadas ofensivas se dieron por su sector; sin embargo, frente a Chile no tuvo la confianza de encarar y pasar al ataque con libertad para no quedar desubicado en la transición defensiva y así la zaga no quede expuesta ante los veloces delanteros chilenos.

Su poca precisión con el balón se vio reflejado en sus estadísticas finales, ya que solo cinco de 12 pases que realizó llegaron a sus compañeros, mientras que solo pudo centrar dos veces al área rival. Por su parte, en lo defensivo también le costó y solo ganó dos duelos de ocho disputados ante atacantes chilenos, que fueron en los últimos minutos. Además, solo hizo una falta en todo el partido y realizó tres despejes en total en el tiempo que estuvo en el campo de juego.

Despejes Duelos (ganados) Faltas Precisión

de pases Centros

(completados) Regates (completados) 3 8 (2) 1 5/12 (42%) 2 (1) 4 (1)

Las tareas que tendrá frente a Canadá

Con el ‘Nono’, la Selección se ha caracterizado por ser un equipo solidario en tareas defensivas. López deberá mantener el nivel de atención que tuvo en el debut frente a Chile, ya que por su sector tendrá que enfrentarse a Tajon Buchanan -carrilero del Inter de Milán- y a las subidas de Alistair Johnston -lateral derecho del Celtic de Escocia-. Además, el cuadro norteamericano tiene como recambio a Jacob Shaffelburg, un habilidoso extremo zurdo -que juega a pie cambiado- que generó varios problemas a la defensa de Argentina.

Por otro lado, López quedó en deuda en la parte ofensiva. El lateral izquierdo del Feyenoord tiene que proyectarse más al ataque y buscar sociedades con Piero Quispe -interior izquierdo en el 3-5-2 de Jorge Fossati-, algo que ya mostró en los partidos de preparación previo a la Copa América 2024. El ex Sporting Cristal y San Jose Earthquakes de la MLS también debe buscar encarar y llegar hasta la línea de fondo para encontrar con centros a los delanteros como Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero -que podría ingresar en la segunda mitad-.

Si bien la ausencia de Advíncula será una baja sensible para la ‘Bicolor’ por su experiencia, liderazgo -fue capitán contra Chile- y también por su calidad como futbolista, López cuenta con las cualidades suficientes para reemplazarlo de la mejor manera y contra Canadá tiene la gran oportunidad de demostrar que puede quedarse con el puesto de titular. Para ello, el jugador del Feyenoord necesitará dar su 100 % porque en este encuentro la ‘Bicolor’ podría definir su suerte, ya que en la última jornada enfrentará a la vigente campeona Argentina.





