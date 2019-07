Carlos Zambrano: "Trato de no cometer los mismos errores y no ser una carga más para el equipo" 

Después de jugar la final de la Copa América 2019, el defensa central de la Selección Peruana , Carlos Zambrano , volvió a entablar un lazo con la prensa de nuestro país y ofreció una conferencia de prensa.

“Yo sigo siendo el mismo. La gente tiene otro punto de vista porque la prensa me hizo una imagen distinta. Con el transcurso de los años, uno trata de no cometer los mismos errores de antes. Yo me siento el mismo, simplemente trato de aportar y no ser una carga más al equipo, en el sentido de la tarjeta roja que me tocó pasar una vez. Pero gracias a Dios, pude hacer una buena Copa América”, sostuvo Zambrano en una entrevista con Capital Deportes.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Carlos Zambrano también habló sobre el difícil momento que lo tocó pasar después del partido ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial, en el 2016.

"Me dolió mucho que se especularon muchas cosas. Se especuló que me saqué una tarjeta amarilla a propósito contra Venezuela y que me escapé del hotel o que me fui del hotel y no pedí permiso a nadie", aseguró el jugador de la 'bicolor'.

"Después de ese partido, yo le pedí permiso a Ricardo Gareca, él y la Federación sabían lo que estaba pasando porque cuando un jugador está suspendido automáticamente se tiene que regresar a su equipo, pero se especuló que yo me escapé. Me molestó mucho porque no era verdad y en ese momento nadie salió a defenderme pero hoy puedo aclarar que yo nunca le falté el respeto a mis compañeros, ni al pueblo peruano" finalizó.

