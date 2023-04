Universo Reynoso: la planificación de la blanquirroja de cara a la próxima fecha FIFA

Tras los amistosos ante Alemania y Marruecos, Juan Reynoso permanece en Europa, donde se reunirá con algunos futbolistas nacionales y continuará su planificación de cara a la próxima fecha FIFA de junio. ¿Habrá nuevos duelos de práctica? Nuestra periodista Pamela Ríos te lo cuenta en Universo Reynoso, un microprograma que semana a semana te traerá las últimas novedades de la selección peruana. ¡Atento!





La selección retornó a Lima

Este miércoles por la noche, los jugadores del torneo local que fueron convocados para los amistosos ante Marruecos y Alemania retornaron a Lima para incorporarse a los entrenamientos de sus clubes y disputar la jornada 10 del Torneo Apertura, en caso sus técnicos así lo determinen.

En cuanto a los futbolistas de Universitario de Deportes: José Carvallo, Andy Polo y Alex Valera, Jorge Fossati definirá hoy jueves si viajan o no con el plantel crema a Cusco para enfrentar a Garcilaso, considerando que el vuelo sale por la tarde. Sobre el jugador de la MLS, el único que tuvo minutos en los amistosos de Perú, terminó sentido frente a Marruecos, pero no sería de gravedad. El resto -Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Jesús Castillo- no presentan complicaciones.

Los planes de Juan Reynoso

Juan Reynoso permanece en Europa, donde visitará los entrenamientos de los principales clubes con la finalidad de recabar información y traer nuevas metodologías para la selección peruana. Además, visitará a jugadores usualmente convocados para generar un mejor vínculo. Por último, le dará seguimiento a los futbolistas con ascendencia peruana que podrían ser llamados a vestir la blanquirroja.

Próximos amistosos

Perú volverá a jugar dos amistosos entre el 12 al 20 de junio, durante la fecha FIFA. La idea es que la bicolor realiza una gira por Estados Unidos. Sin embargo, aún no está confirmado. Estos serían las últimas pruebas antes de que inicien las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre.

