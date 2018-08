Selección Peruana: ¿así sería la nueva camiseta para la Copa América 2019? [FOTOS]

Se va acabando el misterio. La firma Marathon Sports, responsable de vestir a la Selección Peruana hasta el año 2022, presentó la nueva indumentaria de entrenamiento para la bicolor. Así, vamos abriendo paso para conocer cómo será la camiseta de nuestro combinado patrio, que usará la titular en el amistoso ante Holanda (6 de setiembre) y la alterna ante Alemania (9 de setiembre).

A raíz de esta noticia, los hinchas de la Selección Peruana ya imaginan el modelo de nuestra camiseta. Algunos incluso se han tomado el tiempo para crear sus diseños, tomando como referencia lo presentado por Marathon Sports. La franja roja, obvio, será inamovible en el pecho. Quizás mantenga el mismo ancho como se puede reducir, como en la Copa América Centenario.

Otro tema en cuestión es el cuello. La Selección Peruana no viste uno 'camisero' desde hace once años, y no sería raro que regrese, como un homenaje al Mundial de 1978. Además, habrían detalles a rojos a los costados. El escudo no se movería del corazón, pero habría que definir a qué altura de la franja estaría.

Luego de vestir la marca Umbro entre 2010 hasta 2018, Marathon Sports le tomará relevo hasta el Mundial de Qatar 2022. La firma extranjera llegó al fútbol peruano hace trece años con Alianza Lima y Sporting Cristal. En su palmarés del Descentralizado, los celestes (2005), blanquiazules (2006), U. San Martín (2007-2008) y Juan Aurich (2011) dieron la vuelta olímpica vistiendo sus camisetas.