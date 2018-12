Selección Peruana: Wilder Cartagena se despidió de Tiburones Rojos de Veracruz con un gran mensaje

Se despide. Tiburones Rojos no le renovó el contrato a Wilder Cartagena y el volante de la Selección Peruana tendrá que buscar otro equipo para continuar con su carrera. El ex Alianza Lima llegó a México a inicios del 2018 y creció mucho en su primera experiencia fuera del país.

Es por eso que 'Carta' se fue de la mejor manera del equipo de Veracruz. El volante de 24 años agradeció a todos los que lo hicieron sentir como en casa en el 'Tibu'.

"Gracias Tiburones Rojos por haberme permitido defender su camiseta, me quedo con grandes recuerdos. Agradecido también con mis compañeros, utileros, fisios, etc. Me hicieron sentir como en casa ❤️gracias a la afición por siempre mostrarme su apoyo. Éxitos en el 2019.

El mundialista con la Selección Peruana jugó un total de 26 partidos con los Tiburones Rojos y recibió 8 tarjetas amarillas. Nada mal para ser su primera experiencia afuera.

Ahora, el jugador tendrá que buscar otro equipo para la próxima temporada. Su prioridad estaría en el extranjero aunque en Perú varios equipos estarían encantados de sumarlo a sus filas. Toca esperar para saber cómo termina.